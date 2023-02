خرید سی پی کالاف دیوتی اکسین گیم | بهترین قیمت واریز فوری

بازی موبایل Call of Duty به سرعت به یکی از محبوب ترین بازی های بازار تبدیل شده است. با داشتن طیف گسترده ای از نقشه ها، سلاح ها و سفارشی سازی ها، به راحتی می توان فهمید که چرا این بازی در مدت زمان کوتاهی اینقدر محبوب شده است. اما چیزی که بازی Call of Duty Mobile را از سایر بازی‌های موبایل متمایز می‌کند، استفاده از CP ("سی پی Call Of Duty") است.

این ارز نه تنها به بازیکنان اجازه می‌دهد تا تجهیزات و آیتم‌های بهتری را باز کنند، بلکه آنها را تشویق می‌کند تا به بازی ادامه دهند و درگیر بازی بمانند. در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به استفاده از CP در بازی Call Of Duty Mobile و اینکه چگونه می تواند به شما کمک کند تا از حریفان خود برتری پیدا کنید. ما همچنین نکاتی را برای کسب سریع و کارآمد CP مورد بحث قرار خواهیم داد تا بتوانید از طیف کامل محتوای موجود در بازی لذت ببرید.

Call of Duty Mobile چیست؟

با انتشار Call of Duty Mobile، گیمرها در نهایت توانایی بازی این بازی کنسول محبوب را در دستگاه های تلفن همراه خود خواهند داشت. یکی از چیزهای مهم در مورد Call of Duty Mobile این است که از CP یا «نقاط تماس» استفاده می‌کند. از این موارد می توان برای خرید آیتم های درون بازی و ایجاد سفارشی سازی های دیگر استفاده کرد. در اینجا نگاهی دقیق تر به نحوه عملکرد CP در Call of Duty Mobile داریم.

بازیکنان با انجام بازی و انجام ماموریت ها CP کسب می کنند. مقدار CP به دست آمده بسته به عملکرد بازیکن در طول ماموریت متفاوت است. هنگامی که بازیکن به اندازه کافی CP به دست آورد، می تواند از آن برای خرید آیتم های درون بازی مانند اسلحه، زره و سایر ارتقاء استفاده کند.

دو نوع مختلف خرید درون بازی وجود دارد که می توان با CP انجام داد - دائمی و موقت. آیتم های دائمی مواردی هستند که برای همیشه نزد بازیکن باقی می مانند، حتی اگر در طول مسابقه بمیرند. اقلام موقت آنهایی هستند که فقط برای یک مسابقه دوام دارند و پس از هر مرگ باید دوباره خریداری شوند.

بازیکنان همچنین می توانند از CP برای سفارشی سازی های دیگر مانند تغییر ظاهر شخصیت های خود یا باز کردن حالت های جدید بازی استفاده کنند. سفارشی‌سازی‌های انجام‌شده با CP صرفاً جنبه زیبایی دارند و بر گیم‌پلی تأثیر نمی‌گذارند.

نحوه استفاده از CP در بازی موبایل Call of Duty

اگر از طرفداران فرنچایز Call of Duty هستید، پس از اینکه بدانید اکنون نسخه موبایلی این بازی وجود دارد، هیجان زده خواهید شد! بازی Call of Duty Mobile رایگان است و به بازیکنان امکان رقابت در نبردهای چند نفره و همچنین تجربه حالت نمادین زامبی را در اختیار بازیکنان قرار می دهد. برای پیشرفت در بازی و باز کردن محتوای جدید، بازیکنان باید CP (امتیاز CoD) کسب کنند. در این مقاله نحوه استفاده از CP در بازی Call of Duty Mobile را به شما نشان خواهیم داد.

از CP می توان برای خرید آیتم های موجود در فروشگاه بازی مانند پوسته های اسلحه، شکلک ها و کارت های تلفن استفاده کرد. برای دسترسی به فروشگاه، روی نماد سبد خرید در گوشه سمت راست بالای صفحه اصلی ضربه بزنید. سپس می توانید موارد موجود را مرور کنید و با استفاده از CP خرید خود را انجام دهید.

برخی از اقلام موجود در فروشگاه فقط برای مدت محدودی در دسترس هستند، بنابراین حتماً مرتباً آن را بررسی کنید! همچنین می توانید با انجام چالش ها و دستاوردهای درون بازی، CP کسب کنید. اینها را می‌توانید در برگه «چالش‌ها» در صفحه اصلی پیدا کنید. تکمیل این موارد نه تنها به شما CP می دهد، بلکه XP را نیز به شما می دهد که برای ارتقاء شخصیت شما استفاده می شود.

این تمام چیزی است که برای استفاده از CP در Call of Duty Mobile وجود دارد! مطمئن شوید که CP خود را عاقلانه خرج کنید و مرتباً برای اقلام جدید در فروشگاه سر بزنید.

انواع مختلف CP در بازی موبایل Call of Duty

در بازی Call of Duty Mobile انواع مختلف CP وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد. رایج ترین نوع CP، CP معمولی است که برای خرید آیتم های بازی استفاده می شود. انواع دیگر CP ها CP های ویژه هستند که می توان از آنها برای خرید آیتم های خاصی در بازی استفاده کرد. آخرین نوع CP، CP نهایی است که می توان از آن برای خرید هر آیتمی در بازی استفاده کرد.

مزایا و معایب استفاده از سی پی در بازی موبایل Call of Duty

وقتی صحبت از بازی های موبایلی به میان می آید، یکی از محبوب ترین ژانرها، تیراندازی اول شخص است. یکی از محبوب ترین بازی های این سبک بازی Call of Duty Mobile است که در اکتبر 2019 منتشر شد. این بازی رایگان است و خریدهای درون بازی را ارائه می دهد که یکی از ارزهای اصلی آن CP (یا CoD Points) است. . در این مقاله، نگاهی به مزایا و معایب استفاده از CP در Call of Duty Mobile خواهیم داشت.

مزایا:

از CP می توان برای خرید آیتم های مختلف در بازی از جمله اسلحه، پوست و سایر لوازم آرایشی استفاده کرد. همچنین می توان از CP برای خرید تقویت کننده های CoD Points استفاده کرد که باعث افزایش موقتی در مقدار CoD Points می شود. همچنین می‌توانید از CP برای خرید پاس‌های رویداد خاصی مانند Battle Pass یا Season Pass استفاده کنید. این پاس‌ها به شما امکان دسترسی به محتوای انحصاری، مانند سلاح‌ها و پوسته‌های جدید را می‌دهند. CP یک راه عالی برای پشتیبانی از توسعه دهندگان Call of Duty Mobile و اجرای روان بازی است. با خرج کردن پول برای CP، به تأمین مالی به‌روزرسانی‌ها و محتوای بازی در آینده کمک می‌کنید.

معایب:

برخی از مردم ممکن است احساس کنند که خرج کردن پول برای CP یک هدر دادن است، زیرا هیچ تاثیر مستقیمی روی گیم پلی ندارد. مشکلاتی در مورد خرید CP و عدم دریافت اقلام خریداری شده توسط مردم وجود داشته است.

چگونه CP بیشتری در بازی موبایل Call of Duty بدست آوریم

اگر به دنبال دریافت CP بیشتر در بازی Call of Duty Mobile هستید، در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند:

بازی را به طور منظم بازی کنید و تا آنجا که ممکن است ماموریت ها را انجام دهید. هرچه بیشتر بازی کنید، CP بیشتری کسب خواهید کرد.

از CP خود عاقلانه استفاده کنید. آن را برای موارد غیر ضروری یا ارتقاء هدر ندهید. آن را برای چیزهایی که واقعاً به نفع بازی شما هستند ذخیره کنید.

بسته های CP را از فروشگاه درون بازی خریداری کنید. این بسته‌ها CP را به شما افزایش می‌دهند که می‌تواند به شما کمک کند تا در بازی پیش بروید.

چالش های روزانه و هفتگی را کامل کنید. این چالش‌ها معمولاً مقدار خوبی از CP را به شما پاداش می‌دهند که می‌تواند به شما کمک کند تا به سرعت سطح خود را ارتقا دهید.

در انجمن های انجمن فعال بمانید و در رویدادها و مسابقات شرکت کنید. این یک راه عالی برای کسب CP اضافی است که می تواند به شما در بازی کمک کند.

