نصب بازی پلی استیشن در گنگ پی اس

نصب بازی پلی استیشن 5 با کمک رابط کاربری ساده‌ی این کنسول کار سختی نیست اما نیاز به یک سری از مهارت‌ها دارد. بعد از اینکه شرکت سونی کنسول جدید خود به نام پلی استیشن 5 را به بازار عرضه کرد، به ویژه در کشور ما عده‌ای از کاربران در خصوص نحوه‌ی نصب بازی‌ها دچار سردرگمی شدند. این کنسول در مقایسه با سری قبلی خود یعنی پلی استیشن 4 تغییرات زیادی را به خود دیده است. امروزه در بازار کالای دیجیتال دو نوع پلی استیشن به نام‌های پلی استیشن 5 استاندارد و پلی استیشن 5 دیجیتال وجود دارد.

مدل استاندارد کنسول قابلیت این را دارد که شما برای نصب بازی پلی استیشن 5 از طریق سی دی یا دانلود کردن بازی، آن را روی کنسول نصب کنید. مدل دیجیتال پلی استیشن 5 فقط به صورت دانلودی قابلیت نصب بازی را دارد. اگر قصد دارید از شیوه‌ی دیجیتالی برای نصب بازی استفاده کنید چند مرحله‌ برای طی کردن در پیش دارید. در قدم اول برای نصب بازی شما باید به حساب کاربری خود وارد شوید و از طریق بخش کتابخانه بازی‌های خود را دانلود کنید. در ادامه شیو‌ه‌ای راحت را برای خرید اکانت قانونی توضیح می‌دهیم.

چنانچه تمایل به نصب بازی بر روی کنسول پلی استیشن خود با کمترین تعرفه را دارید با ما 09129457039 تماس حاصل فرمایید...

آموزش خرید قانونی اکانت برای نصب بازی پلی استیشن 5

امروزه افراد زیادی برای نصب بازی پلی استیشن 5 از روش دیجیتال استفاده می‌کنند. در روش دیجیتال نیاز به خرید یک اکانت قانونی است تا امکان دسترسی به بازی‌ها به وجود بیاید. این اکانت‌ها شکل اشتراکی دارند و قابلیت‌های مختلفی را دارا هستند. شما به صورت آنلاین می‌توانید تمام خدمات مورد نیاز خود را از طریق این اکانت‌ها دریافت کنید. یک قابلیت بارز این اکانت‌ها این است که در حالت آفلاین هم امکان استفاده از آنها وجود دارد. در ادامه‌ی متن به مراحل مختلف نصب اکانت قانونی روی پلی استیشن 5 که جهت نصب بازی ضروری است می‌پردازیم.

مراحل نصب اکانت قانونی برای نصب بازی پلی استیشن 5

برای نصب پلی استیشن 5 نیاز دارید که در مرحله‌ی اول از اکانت خود بیرون بیایید. بعد از اینکه در بخش سمت راست و گوشه‌ی صفحه‌ی کاری روی آواتار خود زدید گزینه‌ی Switch Use را انتخاب نمایید. در آخر گزینه‌ی اضافه کردن کاربر را انتخاب کنید. در مرحله‌ی بعد باید روی کلمه‌ی get started کلیک کنید تا به یک مرحله‌ی جدید بروید. در صفحه‌ای که باز می‌شود I agree را انتخاب کنید و بعد از آن روی گزینه‌ی confirm کلیک کنید.

در مرحله‌ی قبل برای نصب پلی استیشن 5 نیاز بود که یک اکانت قانونی گیم را بخریم حالا یک ایمیل با یک رمز عبور در اختیار ما قرار می‌گیرد. در این مرحله ایمیل و رمز عبور را وارد می‌کنیم و گزینه‌ی sign in را می‌زنیم تا ثبت نام تکمیل شود. در مرحله‌ی بعد روی دو گزینه‌ای که روی صفحه می‌آید کلیک کنید و در آخر روی Do this later کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی آخر بشوید. در مرحله‌ی آخر شما وارد اکانت خود می‌شوید و می‌توانید بدون هیچ مشکلی از بخش کتابخانه‌ی اکانت، بازی‌های مورد نظر خود را دانلود کنید. تمام بازی‌هایی که روی اکانت شما نصب شده را می‌توانید در بخش Your collection به صورت یکجا مشاهده نمایید. در این مرحله شما هر مدل گیمی که مایل باشید را می‌توانید دانلود و نصب کنید.

یک شیوه‌ی جدید برای ورود به اکانت و نصب بازی پلی استیشن 5

در این مرحله یک روش جدید برای ورود به حساب خودتان جهت نصب بازی پلی استیشن 5 را به شما معرفی می‌نماییم. شرکت سونی در کنار روشی که در بالا به شما توضیح دادیم یک روش دیگر برای نصب بازی‌های ps5 ارائه کرده است. در این مدل برای ورود به حساب کاربری از کد QR استفاده می‌شود. برای انجام این روش نیاز است که به گوگل پلی مراجعه کنید و یک نرم‌افزار خاص را دانلود نمایید. ویژگی این روش این است که به شما کمک می‌کند با صرف زمان خیلی کمتری به اکانت خودتان وارد شوید.

نام نرم‌افزاری که برای ورود به اکانت و نصب بازی ps5 به کار می‌رود PS App می‌باشد. بعد از اینکه نرم‌افزار را نصب کردید نیاز است که ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید و وارد حساب کاربری خود بشوید. بعد از ورود به حساب کاربری به بخش تنظیمات بروید و روی آیکون Sign In On PS5 کلیک نمایید. سپس دوربین موبایل شما به صورت خودکار روشن می‌شود و صفحه‌ی اسکن برای شما بالا می‌آید. پس از این مرحله نیاز است که کد QR را اسکن کنید. بعد از اینکه گزینه‌ی کنترلر دوال سنس را انتخاب نمودید و روی گزینه‌ی Get Started کلیک کردید باید کدی که روی صفحه‌ی نمایشگر بالا آمده را توسط دوربین موبایل خود اسکن کنید. در این مرحله به راحتی وارد اکانت خود می‌شوید و می‌توانید هر گیمی که مایل هستید را نصب کنید. در ادامه توضیحاتی در مورد خرید بازی پلی استیشن 5 به شما می‌دهیم.

خرید بازی پلی استیشن 5

یکی از آپشن‌های جالبی که دستگاه پلی استیشن 5 دارد این است که می‌توان گیم‌های زیاد و متفاوتی را به صورت اختصاصی با این کنسول بازی کنید. یکی از نقاط قوت بارز که این کنسولِ تولید شده توسط سونی دارد این است که بسیاری از بازی‌ها به طور اختصاصی برای نصب شدن روی پلی استیشن 5 ساخته می‌شوند. چند مورد از کمپانی‌های برتر در زمینه‌ی تولید بازی‌های ویدئویی با شرکت سونی طرف قرارداد هستند. از جمله استودیوهایی که برای شرکت سونی بازی تولید می‌کنند استودیو سانتا مونیکا، استودیو بند و استودیو ناتی داگ هستند. خبر خوب برای کاربران پلی استیشن این است که کمپانی سونی وعده داده در نسل نهم محصولات خود نیز بازی‌های انحصاری جذابی به بازار عرضه کند. از گذشته تا حالا بازی‌های پلی استیشن برای کاربران این کنسول خاص، خاطره‌انگیز و جذاب هستند.

یکی از آپشن‌های اختصاصی بازی‌های پلی استیشن 5 این است که این امکان را به شما می‌دهد تا از آپشن حافظه‌ی حالت جامد یا همان SSD استفاده کنید. SSD پلی استیشن 5 با سرعت بالای خود این قابلیت را دارد که بازی‌های این کنسول که اکثرا سنگین هم هستند را در زمانی کمتر از چند ثانیه اجرا کند. با سرعت بالایی که پلی استیشن 5 دارد مرحله‌ی لودینگ به صورت کامل حذف شده است. به طور مثال در بازی Ratchet and Clank:Rift Apart یک عمل گرافیکی سنگین مثل جا به جا شدن بین جهان‌های متفاوت در یک زمان خیلی کمی انجام می‌شود. این موارد و آپشن‌های دیگری که پلی استیشن 5 دارد شما را ترغیب به خرید بازی‌های این کنسول و لذت بردن از تجربه‌ی گیمینگ می‌کند.

قیمت خرید بازی پلی استیشن 5 با توجه به تلاش‌های همیشگی برای بهبود کیفیت بازی‌ها مقداری دچار افزایش شده است.

قیمت خرید بازی پلی استیشن 5

پارامترهای زیادی در خرید بازی پلی استیشن 5 نقش دارند. هر چقدر که زمان سپری می‌شود بازی‌هایی با گرافیک واقعی‌تر و داستان‌های جذاب‌تر به بازار گیمینگ عرضه می‌شود. بر اساس اظهارات یکی از رؤسای کمپانی سونی بودجه‌ی یک گیم ممکن است تا 200 میلیون دلار هم بالا برود. با افزایش کیفیت بازی‌ها طبیعتاً نیاز به عوامل و تجهیزات حرفه‌ای بیشتری هم وجود دارد و در نتیجه‌ی بالا رفتن هزینه‌ها قیمت گیم‌ها هم بالا رفته است. قیمت بازی‌های پلی استیشن 5 نسبت به نسل قبل حدوداً 10 درصد افزایش پیدا کرده است.

در خرید بازی پلی استیشن 5 اگر قصد تهیه‌ی یک بازی در بالاترین رده یعنی لول AAA را داشته باشید نیاز است هزینه‌ای در حدود 70 دلار پرداخت کنید. این قیمت برای ورژن استاندارد این بازی‌ها تعیین شده است. اگر قصد خرید بازی‌هایی در لول AA را دارید نیاز است قیمتی کمتر از 70 دلار را پرداخت کنید. البته کمپانی‌های مستقلی هم در حال فعالیت هستند که قیمت بازی‌های آنها متغیر است. بازی‌هایی که توسط سازندگان مستقل تولید می‌شود قیمتی از 5 دلار تا 50 دلار دارند.

در خرید بازی پلی استیشن 5 بهتر است به این نکته توجه کنید که بعضی از بازی‌ها بین پلی استیشن 5 و پلی استیشن 4 مشترک است.

بازی‌های مشترک بین پلی استیشن 4 و پلی استیشن 5

بازی‌هایی وجود دارند که قابلیت اجرا روی PS5 و PS4 را به صورت مشترک دارا هستند. به این بازی‌هایی که روی هر دو کنسول اجرا می‌شوند اصطلاحاً گیم‌های میان نسلی می‌گویند. این نوع بازی که ابتدا برای پلی استیشن 4 تولید شده‌اند با افزایش گرافیک، نرخ فریم، اضافه شدن چند مدل آپشن دیگر و... به بازی‌های پلی استیشن 5 تبدیل می‌شوند. تا به امروز بازی‌های زیادی از نوع میان نسلی عرضه شده است و پیش بینی می‌شود به مرور بازی‌های بیشتری هم به بازار ارائه شود. کیفیت کنسول‌های PS4 و کنسول‌هایPS5 به حدی است که شرکت‌های بازی سازی در حال حاضر برای ارائه‌ی گیم روی هر دو کنسول نسل هشتم و نسل نهم فعالیت دارند. در ادامه یک مجموعه که خدمات فروش بازی PS5 را ارائه می‌کند معرفی می‌نماییم.

معرفی یک سایت برای خرید پلی استیشن 5

سایت gangps.ir یک مجموعه‌ی ارائه‌ی خدمات تخصصی گیمینگ است. به دلیل اینکه بهتر است دستگاه حساسی مانند PS5 از یک فروشگاه معتبر تهیه شود ما مجموعه‌ی با تجربه‌ی گنگ پی اس را به شما معرفی می‌کنیم. جهت ارتباط با کارشناسان ما با شماره 09129457039 تماس حاصل فرمایید.

پایان رپرتاژ آگهی