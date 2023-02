قیمت جدید انواع رم گوشی موبایل ارزان گارانتی اصل

رم گوشی موبایل چیست؟

خرید رم گوشی موبایل ارزان یا کارت حافظه را اکثر افراد هنگام همزمان با خرید گوشی موبایل خود انجام می دهند. کارت حافظه یا مموری کارت یکی از وسایل جانبی موبایل است که علاوه بر حافظه اصلی موبایل می تواند متناسب با ظرفیتی که دارد اطلاعات را در خود نگهداری کند.

این کارت بسیار کوچک که به آن کارت میکرو اس دی (micro SD) می گویند در داخل گوشی در قاب مخصوصی که برای آن قرار داده شده است قرار می گیرد و می توانید برای جلوگیری از پر شدن حافظه داخلی گوشی و سنگین شدن و کم شدن کارایی تلفن همراه خود، اطلاعات را در داخل آن حفظ کنید.

بهترین برندهای رم گوشی موبایل

گرچه که برندهای بسیار زیادی در بازار وجود دارند، اما به یاد داشته باشید که خرید هر برندی که نمی شناسید نه تنها برای شما مفید نخواهد بود بلکه زیان مالی و خسارت های دیگر نیز به شما خواهد زد. خرید کارت حافظه هایی که برند ندارند یا جرو برندهای اصلی بازار نیستند اصلا پیشنهاد نمی شود.

زیرا این فلش ها نه تنها کیفیت و سرعت مناسبی ندارند بلکه ممکن است باعث از بین رفتن تمام اطلاعات شما شوند. بنابراین برای خرید رم گوشی با قیمت مناسب ما برندهای زیر را به شما پیشنهاد می کنید.

برند های ویکومن (viccoman) ، سن دیسک (Sandisk) ، وریتی (Verity) ، توشیبا (Toshiba) ، کوئین تک (Queen Tech) ، آیلکس (ilex) ، سامسونگ (Samsung) ، پرایم (Prime) ، پرتک (Pretec) ، میکروسونیک (Microsonic) ، ایکس انرژی (X-Energy) ، دیتاپلاس (Data plus) ، پاناتک (Panatech) و ریدیتا (Ridata) جزو بهترین برندهای محبوب و اصلی در بازار ایران هستند که علاوه بر کیفیت بالا و به کار بردن استانداردهای بسیار بالا در تولید آنها، قیمت های بسیار مناسب و با صرفه ای دارند.

انواع کارت حافظه با برندهایی که در بالا به آنها اشاره شد را می توانید بصورت خرید عمده با ارزان ترین قیمت در فروشگاه خرید 20 مشاهده کنید و با قیمت های همکاری سفارش دهید. شرکت عمده نمایندگی رسمی تمامی برندهای برتر و اصلی ایران می باشد و سالها است که بصورت تخصصی در سراسر ایران این محصولات را پخش می نماید.

قیمت انواع کارت حافظه ارزان

قیمت یکی از معیارهای بسیار مهم خرید کارت حافظه برای اکثر خریداران است. برای بعضی افراد قیمت و هزینه ای که می پردازند در ازای کیفیت که دریافت خواهند کرد اهمیت بیشتری دارد. این موضوع که کیفیت و قیمت رابطه مستقیمی دارند در مورد رم موبایل نیز صدق می کند. مسلما برندهای معتبرتر قیمت های گران تری دارند.

اما درکل تمام برندها سعی کرده اند که با توجه به نیاز و بودجه ی مشتریان تنوع محصولات خود را بالا ببرند تا همه توانایی خرید متناسب با توان خود را داشته باشند. انواع کارت حافظه در ظرفیت و برندها در سایت فروشگاه اینترنتی خرید 20 موجود است. شما می توانید به عنوان مرجع قیمت به این سایت مراجعه کنید و قیمت ها را مشاهده نمایید.

لیست قیمت خرید عمده کارت حافظه ارزان سایت خرید 20 به شرح زیر است:

رم ویکومن ظرفیت 8 گیگ قیمت 89792 تومان

رم موبایل توشیبا ظرفیت 8 گیگ قیمت 94560 تومان

رم میکرو سن دیسک ظرفیت 8 گیگ قیمت 95860 تومان

رم ویکومن 16 گیگ با خشاب قیمت 97850 تومان

رم کوئین تک 16 گیگ با خشاب قیمت 98700 تومان

رم سن دیسک 16 گیگ ultra قیمت 103860 تومان

رم میکروسونیک 32 گیگ کلاس 10 قیمت 116800 تومان

رم میکرو توشیبا 32 گیگ کارتی قیمت 118690 تومان

رم گوشی موبایل ویکومن قیمت 118960 تومان

رم 32 گیگ بدون خشاب ویکومن قیمت 118960 تومان

رم میکرو اس دی سامسونگ 32 گیگ قیمت 126800 تومان

رم 64 گیگ آیلکس سرعت بالا قیمت 147860 تومان

رم موبایل 64 گیگ ویکومن همراه رم ریدر قیمت 154800 تومان

رم 64 گیگ ویکومن با خشاب قیمت 156850 تومان

رم 64 گیگ میکرو اس دی توشیبا با خشاب قیمت 158600 تومان

رم 64 گیگ با خشاب ویکومن قیمت 158650 تومان

رم 128 گیگ ویکومن مدل all in one قیمت 358600 تومان

همانطور که می دانید قیمت های رم و فلش مموری و انواع دیگر حافظه در ایران با توجه به قیمت ارز نوسانات زیادی دارد. برای مشاهده لیست قیمت به روز انواع رم گوشی می توانید به سایت خرید 20 مراجعه کنید.

گارانتی اصل و اورجینال کارت حافظه

گارانتی کارت حافظه درواقع شناسنامه و هویت رم میکرو اس دی می باشد. هرگز کالای بدون گارانتی اصل و اورجینال که برچسب هولوگرام شرکت گارانتی روی آن درج نشده است را تهیه نکنید. رم بدون گارانتی به معنی این است که این کالا ریشه و اصالتی ندارد.

بعضی افراد از بازرگانانی خرید می کنند که کارت حافظه های ارزان بدون گارانتی را از مناطق آزاد مانند قشم وارد کشور می کنند و با قیمت بسیار ارزان می فروشند. هرگز از آنها خرید نکنید. اگر شما فروشنده این کالاها هستید اعتبار خود را نزد مشتریان خود از دست خواهید داد.

اگر برای استفاده شخصی از آنها قصد خرید دارید مطمئن باشید که به زودی خراب می شود و تمام اطلاعات آن را از دست خواهید داد و چون گارانتی پشت محصول وجود ندارد کاری از دست شما ساخته نخواهد بود.

برندهایی که معرفی کردیم همه برندهای بسیار مطرحی هستند که همراه آنها گارانتی معتبری ارائه خواهد شد. شرکت های بسیار بزرگ گارانتی مثل شرکت آسان سرویس، شرکت IPM ، شرکت آیتین تراشه هوشمند، شرکت آواتک، شرکت نوین سگال رایانه، شرکت حافظه پرداز، و شرکت داده پرداز رایانه (تلاش) از شرکت های اصلی ارائه دهنده گارانتی کارت حافظه در ایران هستند. هرکدام از آنها پشتیبانی برندهای خاصی را به عهده دارند. با خرید از این برندهای خیال شما از بابت خدمات پس از فروش راحت خواهد بود.

معمولا شرکت های گارانتی شرایطی را برای تقبل خدمات گارانتی می گذارند که برای مشاهده جزئیات این اطلاعات می توانید به سایت خرید 20 مراجعه کنید. اما بصورت کلی فلش مموری و کارت حافظه بصورت مادام العمر گارانتی می شوند.

گارانتی مادام العمر به این معنی است که تا زمانی که محصول درحال تولید باشد شامل خدمات گارانتی می شود. پس از پایان تولید محصول دیگر نمی توانید از خدمات پس از فروش آن استفاده نمایید. بعنوان مثال فلش مموری 8 گیگ شامل گارانتی نمی شوند زیرا دیگر تولید نخواهند شد.

معرفی بهترین فروشگاه خرید عمده کارت حافظه ارزان

شرکت خرید 20 یکی از قدیمی ترین و معتبرترین شرکت های پخش عمده فلش مموری و کارت حافظه با ارزان ترین قیمت های بازار است که بالغ بر 20 سال است فعالیت دارد و درحال حاضر در سراسر ایران نمایندگی های فعال دارد. این شرکت ارزان ترین قیمت فروش عمده همکاری کارت حافظه را به مشتریان ارائه می دهد. تمامی رم ها شامل گارانتی معتبر با برچسب هولوگرام روی بسته بندی محصول هستند.

شما می توانید انواع ظرفیت های 8 تا 256 گیگ انواع کارت حافظه را با تنوع بسیار زیاد و با قیمت فروش ویژه در سایت خرید 20 مشاهده نمایید و درصورت تمایل از طریق سایت ثبت سفارش کنید. در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال با شماره های زیر تماس بگیرید.

09121307603 و 02632216463

پایان رپرتاژ آگهی