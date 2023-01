غذاهایی که برای دیابت خوب است

کلینیک زخم در سال 1394 زیر نظر سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران فعالیت خود را در زمینه دیابت و درمان زخم پای دیابتی شروع کرد. این کلینیک با داشتن پزشکان متخصص و دلسوز آماده خدمات رسانی به بیماران دیابتی است. کلینیک زخم جهاد دانشگاهی با داشتن تجربه بالا در تشخیص دادن زخم پای دیابتی و درمان قطعی زخم پای دیابتی بسیار ماهر است. در این مقاله برای افراد دیابتی توصیه های لازم در غذاهایی که برای این افراد مفید است را گفته ایم. قطعا این سوال برای بیماران پیش می آید که چه غذاهایی برای دیابت خوب است در ادامه با خواندن این مطلب با انواع غذاهای مناسب برای افراد دیابتی آشنا می شوید.

غذاهای مناسب برای افراد دیابتی

پیدا کردن بهترین غذاها برای خوردن در هنگام دیابت لازم نیست سخت باشد.برای ساده نگه داشتن همه چیز، هدف اصلی شما باید مدیریت سطح قند خون باشد.همچنین خوردن غذاهایی که به پیشگیری از عوارض دیابت مانند بیماری قلبی کمک می کند، مهم است.رژیم غذایی شما می تواند نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت دیابت داشته باشد.در اینجا 16 بهترین غذا برای مبتلایان به دیابت نوع 1 و نوع 2 آورده شده است.

ماهی چرب

ماهی سالمون، ساردین، شاه ماهی، آنچوی و ماهی خال مخالی منابع عالی اسیدهای چرب امگا 3 DHA و EPA هستند که فواید عمده ای برای سلامت قلب دارند . مصرف منظم این چربی ها به میزان کافی برای افراد دیابتی که خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی در آنها زیاد است، بسیار مهم است.

DHAو EPA از سلول هایی که رگ های خونی شما را پوشانده اند محافظت می کنند، نشانگرهای التهاب را کاهش می دهند و ممکن است به بهبود عملکرد شریان ها کمک کنند. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم ماهی‌ چرب مصرف می‌کنند، کمتر در معرض خطر ابتلا به سندرم‌های حاد کرونری مانند حملات قلبی هستند و احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی کمتر است. مطالعات نشان می دهد که خوردن ماهی های چرب ممکن است به تنظیم قند خون نیز کمک کند. ماهی همچنین منبع عالی پروتئین با کیفیت بالا است که به شما کمک می کند احساس سیری کنید و به تثبیت سطح قند خون کمک می کند.

سبزی های برگ دار

سبزیجات سبز برگ بسیار مغذی و کم کالری هستند. آنها همچنین دارای کربوهیدرات های قابل هضم یا کربوهیدرات های جذب شده توسط بدن هستند، بنابراین تأثیر قابل توجهی بر سطح قند خون ندارند. اسفناج، کلم پیچ و سایر سبزیجات برگ دار منابع خوبی از بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی از جمله ویتامین C هستند. برخی شواهد نشان می دهد که افراد مبتلا به دیابت نسبت به افراد بدون دیابت سطح ویتامین C کمتری دارند و ممکن است نیاز بیشتری به ویتامین C داشته باشند .

ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل می کند و همچنین دارای خواص ضد التهابی است. افزایش مصرف غذاهای غنی از ویتامین C می تواند به افراد مبتلا به دیابت کمک کند تا سطح ویتامین C سرم خود را افزایش دهند و در عین حال التهاب و آسیب سلولی را کاهش دهند تا از زخم های دیابتی پیشگیری صورت بگیرد.

آووکادو

آووکادو کمتر از 1 گرم قند، کربوهیدرات کمی، فیبر بالا و چربی های سالم دارد، بنابراین لازم نیست نگران افزایش سطح قند خون خود باشید. مصرف آووکادو همچنین با بهبود کیفیت کلی رژیم غذایی و کاهش قابل توجه وزن بدن و شاخص توده بدنی (BMI) مرتبط است (منبع مورد اعتماد).

این باعث می شود آووکادو یک میان وعده ایده آل برای افراد مبتلا به دیابت باشد، به خصوص که چاقی شانس ابتلا به دیابت را افزایش می دهد. آووکادو ممکن است دارای خواص ویژه برای پیشگیری از دیابت باشد.

مطالعه‌ای در سال 2019 روی موش‌ها نشان داد که آووکاتین یک مولکول چربی که فقط در آووکادو یافت می‌شود، از اکسیداسیون ناقص در ماهیچه‌های اسکلتی و پانکراس جلوگیری می‌کند که مقاومت به انسولین را کاهش می‌دهد. تحقیقات بیشتری در انسان برای ایجاد ارتباط بین آووکادو و پیشگیری از دیابت مورد نیاز است.

تخم مرغ

مصرف منظم تخم مرغ ممکن است خطر بیماری قلبی شما را از راه های مختلفی کاهش دهد. تخم مرغ ممکن است التهاب را کاهش دهد، حساسیت به انسولین را بهبود بخشد، سطح کلسترول HDL (خوب) را افزایش دهد و اندازه و شکل کلسترول LDL (بد) را تغییر دهد.

یک مطالعه در سال 2019 نشان داد که خوردن یک صبحانه تخم مرغ پرچرب و کم کربوهیدرات می تواند به افراد مبتلا به دیابت کمک کند تا سطح قند خون را در طول روز مدیریت کنند .

تحقیقات قدیمی‌تر مصرف تخم مرغ را با بیماری قلبی در افراد مبتلا به دیابت مرتبط می‌داند.اما یک بررسی جدیدتر از مطالعات کنترل شده نشان داد که خوردن 6 تا 12 تخم مرغ در هفته به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی مغذی، فاکتورهای خطر بیماری قلبی را در افراد مبتلا به دیابت افزایش نمی دهد. علاوه بر این، برخی تحقیقات نشان می دهد که خوردن تخم مرغ ممکن است خطر سکته مغزی را کاهش دهد .

لوبیا، ماست یونانی، کلم بروکلی، روغن زیتون و سیر از دیگر غذاهای دیگری هستند که برای افراد دیابتی بسیار موثر است.

روش های برنامه غذایی برای افراد دیابتی

دو روش متداول برای کمک به برنامه ریزی میزان مصرف مواد غذایی در صورت ابتلا به دیابت وجود دارد، روش بشقاب و شمارش کربوهیدرات است که به آن شمارش کربوهیدرات نیز گفته می شود. با تیم مراقبت های بهداشتی خود در مورد روشی که برای شما بهترین است مشورت کنید.

روش بشقاب

روش بشقاب به شما کمک می کند اندازه وعده های خود را کنترل کنید. شما نیازی به شمارش کالری ندارید. روش بشقاب میزان هر گروه غذایی را که باید بخورید را نشان می دهد. این روش برای ناهار و شام بهترین کار را دارد. روش بشقاب میزان هر گروه غذایی را که باید بخورید را نشان می دهد.

از یک صفحه 9 اینچی استفاده کنید. سبزیجات غیر نشاسته ای را در نیمی از بشقاب قرار دهید. یک گوشت یا پروتئین دیگر در یک چهارم بشقاب؛ و یک غله یا نشاسته دیگر در یک چهارم آخر. نشاسته ها شامل سبزیجات نشاسته ای مانند ذرت و نخود است. همچنین ممکن است یک کاسه کوچک میوه یا یک تکه میوه بخورید و یک لیوان کوچک شیر همانطور که در برنامه غذایی خود گنجانده شده است بنوشید.

شمارش کربوهیدرات

شمارش کربوهیدرات ها شامل پیگیری میزان کربوهیدرات هایی است که هر روز می خورید و می نوشید. از آنجایی که کربوهیدرات ها در بدن شما به گلوکز تبدیل می شوند، بیشتر از سایر غذاها بر سطح گلوکز خون شما تأثیر می گذارند. شمارش کربوهیدرات می تواند به شما در مدیریت سطح گلوکز خون کمک کند. اگر انسولین مصرف می کنید، شمارش کربوهیدرات ها می تواند به شما کمک کند تا بدانید چه مقدار انسولین باید مصرف کنید.

شمارش کربوهیدرات یک ابزار برنامه ریزی وعده غذایی برای افراد دیابتی است که انسولین مصرف می کنند، اما همه افراد مبتلا به دیابت نیازی به شمارش کربوهیدرات ندارند.

مقدار کربوهیدرات موجود در غذاها بر حسب گرم اندازه گیری می شود. برای شمارش گرم کربوهیدرات در آنچه می خورید، باید این کار را انجام دهید. یاد بگیرید که کدام غذاها کربوهیدرات دارند.

برچسب مواد غذایی حقایق تغذیه ای را بخوانید یا یاد بگیرید که تعداد گرم کربوهیدرات موجود در غذاهایی که می خورید را تخمین بزنید.

بیشتر کربوهیدرات ها از نشاسته، میوه ها، شیر و شیرینی ها به دست می آیند. سعی کنید کربوهیدرات ها را با قندهای اضافه شده یا آنهایی که غلات تصفیه شده دارند، مانند نان سفید و برنج سفید محدود کنید. در عوض، کربوهیدرات های میوه، سبزیجات، غلات کامل، لوبیا و شیر کم چرب یا بدون چربی را مصرف کنید.

