آیفون تصویری تکنما در مدل های گوناگون چه در بخش مانیتور و چه در بخش پنل تولید شده است که از این رو با ورود مدل های متنوع در بازار مشتری باید ابتدا اطلاعات کاملی را نسبت به آن کسب کرده و سپس اقدام به خرید نماید. در این مطلب قصد داریم تا راهنمای کامل خرید آیفون تصویری تکنما را در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید به راحتی و بر اساس نیاز خود بهترین محصول را سفارش داده و خریداری نمایید.

با انواع آیفون تصویری تکنما (مانیتور تکنما ) آشنا شوید

برای اینکه با انواع آیفون تصویری تکنما آشنا شوید ابتدا باید به سراغ مانیتور تکنما برویم که در مدل های گوناگونی تا به حال تولید شده و از کیفیت بسیار بالایی نیز بهره میبرد. قبل از آشنایی با انواع آیفون تصویری تکنما یا مانیتور آیفون تصویری تکنما باید این موضوع را یاد آور شویم که کلیه مانیتورها از کیفیت تصویر بسیار بالایی برخوردار هستند و همگی نیز نمایشگر رنگی دارند. برخی از انواع آیفون تصویری تکنما از کلیدهای لمسی و تنها یک مدل نیز نمایشگری تمام لمسی را به خود اختصاص داده است.

آیفون تصویری تکنما ارزان قیمت

از انواع آیفون تصویری تکنما باید به پرفروش ترین و محبوب ترین مدل آن یعنی سری D و DM اشاره کنیم که سری D خود به دو مدل و سری DM نیز به دو مدل دیگر تقسیم بندی میشود و از محصولات اقتصادی و ارزان به شمار میروند. آیفون تصویری تکنما سری D را باید دو مدل d43 و d70 نام برد که مدل d43 دارای نمایشگر 4.3 اینچی و مدل d70 دارای نمایشگر 7 اینچی است. اما آیفون تصویری تکنما سری DM نیز به دو مدل تقسیم بندی میشود که یک مدل d43m و دیگری d70m است. تفاوت آیفون تصویری تکنمدا سری d و سری dm به حافظه آنها مربوط میشود. آیفون تصویری تکنما سری d از مانیتورهای ساده است اما آیفون تصویری تکنما سری dm حافظه خور است که میتوانید با نصب مموری کارت یا کارت حافظه به دستگاه تعداد زیادی عکس و فیلم را در آن ذخیره کنید. از امکانات مشترک بین دو سری مانیتور تکنما سری d و سری dm باید به قابلیت ارتباط با واحد نگهبانی، باز کردن درب پارکینگ، قابلیت اتصال به پنل و دوربین دوم و یا سوم، قابلیت تنظیم صدای زنگ، کلیدهای لمسی، صفحه نمایش رنگی و عیب یاب هوشمند اشاره نمود.

انواع مانیتور تکنما میان رده

شرکت تکنما برای اینکه به تمامی سلایق و نیازها پاسخ دهد اقدام به تولید مدل های متنوعی از مانیتورهای تکنما نموده است که یکی از محصولات میان رده تولید شده توسط این شرکت آیفون تصویری تکنما سری C و سری CM است. منظور از میان رده بودن آیفون تصویری تکنما سری C در واقع قیمت میان رده و متوسط آن است. مانیتور تکنما مدل c43 و c70 از دو مدل آیفون تصویری هستند که به نسبت قیمت خود از امکانات بسیار خوبی برخوردار هستند و از لحاظ میزان فروش باید آنها را در رده سری d قرار داد. سایز نمایشگر این دو مدل آیفون تصویری تک نما با توجه به مدل یعنی c43 و c70 به ترتیب 4.3 اینچ و 7 اینچ تمام رنگی با کلیدهای لمسی است. دو مدل دیگر از آیفون تصویری تک نما سری C باید مدل c43m و مدل c70m را نامید که این دو نیز مانند دو مدل قبلی از امکانات مشابهی برخوردار هستند اما قابلیت اتصال کارت حافظه برای آنها در نظر گرفته شده که با اتصال مموری کارت به دستگاه میتوانید تصاویر و ویدئوهایی را به صورت دستی و یا خودکار در حافظه ذخیره کنید. از امکانات مشترک هر چهار مدل مانیتور تکنما سری C باید قابلیت ارتباط داخلی، ارتباط با واحد نگهبانی، انتقال زنگ بین واحدها، باز کردن درب پارکینگ، اتصال به دوربین و پنل دوم، تنظیم صدای زنگ، بی صدا کردن زنگ واحد و عیب یاب هوشمند را نام برد. از دیگر محصولات میان رده شرکت تکنما باید آیفون تصویری تکنما سری E را نیز نام برد که بدون گوشی دهنی طراحی شده و قابلیت مکالمه آن از طریق میکروفون و اسپیکر داخلی فراهم شده است. آیفون تصویری تکنما سری E نیز خود به دو مدل E43 و همچنین E70 تقسیم بندی میشود که نامگذاری آنها با توجه به سایز نمایشگر آنها که به ترتیب 4.3 اینچ و 7 اینچ است انجام شده است. ارتباط داخلی، باز کردن درب پارکینگ، اتصال به دو پنل یا دوربین دوم، نمایشگر رنگی با کلیدهای لمسی از امکانات این دو مدل آیفون تصویری تک نما هستند.

آیفون تصویری تکنما گران قیمت

تنها مدل گران قیمت ایفون تصویری تکنما که تا به حال تولید شده است مدل f10 است که نمایشگری با ابعاد 10 اینچ رنگی آن هم تمام لمسی دارد و امکانات بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است و اگر به دنبال یک مانیتور همه چیز تمام هستید میتواند بهترین گزینه باشد. آیفون تصویری تکنما مدل f10 تنها مدل گران قیمت شرکت تکنما است و این شرکت نیازی نیز به تولید مدل های دیگر ندیده است زیرا همین یک مدل به خوبی میتواند نیاز کاربر را بر طرف کند. آیفون تصویری تکنما f10 با اینکه از قیمت بالایی برخوردار است اما فروش بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است. درست است که فروش آیفون تصویری تکنما مدل f10 همانند سری d و یا سری c نیست

خرید آیفون تصویری تکنما با در نظر گرفتن نیاز خود

برای خرید آیفون تصویری تکنما باید نیاز خود را در نظر بگیرید و بر اساس شرایط ساختمان و انتظاری که از یک درب باز کن تصویری دارید خرید خود را انجام دهید. خرید آیفون تصویری تکنما اگر از نمایندگی ها انجام شود مطمئنا میتوانید یک محصول ایده آل و مناسب را خریداری کنید زیرا مشاورانی در این مراکز وجود دارند که میتوانند اطلاعات کاملی را در اختیار شما قرار دهند و بدین ترتیب میتوانید یک محصول ایده آل و مناسب را خریداری کنید. همچنین با خرید آیفون تصویری تکنما از نمایندگی ها قادر خواهید بود تا گارانتی اصلی و 3 ساله این شرکت را دریافت کنید که میتواند برای تعمیر و سرویس درب باز کن بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی بسیار کاربردی باشد.

قیمت آیفون تصویری تکنما بسیار مناسب تر از محصولات وارداتی

با نگاهی به قیمت آیفون تصویری تکنما پی خواهید برد که از قیمت بسیار مناسبی برخوردار است و میتواند هزینه های شما را برای خرید درب باز کن تصویری تا حد زیادی بکاهد. قیمت آیفون تصویری تکنما با توجه به اینکه تولید داخل است و نیروی انسانی ایرانی نیز در تولید آن سهیم است تا حد زیادی کاهش یافته است و جزو محصولات اقتصادی محسوب میشود. اگر نمایندگی ها را برای خرید درب باز کن تصویری انتخاب کرده باشید مطمئنا قیمت آیفون تصویری تکنما بسیار مناسب خواهد بود. تکنما شاپ به عنوان نمایندگی رسمی محصولات تکنما سالیان زیادی است که در زمینه فروش و خدمات پس از فروش تکنما فعالیت میکند و میتوانید به روش حضوری و غیر حضوری خرید خود را از این فروشگاه انجام دهید.

