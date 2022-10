یکی از موارد مهم در مراحل خشک کردن میوه ها، حفظ خواص آن میوه می باشد، راه های مختلفی برای خشک کردن میوه ها وجود دارد

در اوایل مهر تا آبان هر سال خرمالو یا آلو زرد خشک را برداشت می کنند که مشخصات ظاهری خشک درسته پاییزی شکل آن به صورت فله ای بسته بندی می شوند تا با قیمت عمده به مردم عرضه کنند.

افرادی که در سنین نوجوانی و جوانی جوشهای عفونی یا سرسیاه در صورت خود می زنند برای رفع التهاب خرمالو تازه و رسیده را رنده کنند و درون یک کاسه پلاستیکی بریزید سپس به همه قسمتهای آکنه دار بمالند تا 20 دقیقه به همان حالت بماند در حالی که کم کم خشک می شود و مانند چسب با انگشتان دست خود از صورت بکنند.برای یکسان کردن سطح روی پوست کمی خرمالو را با خیار رنده شده ترکیب کنید که آبدارتر شود و سپس با پنبه به صورت بمالید که این امر باعث خنکی و سفتی پوست شما خواهد شد..

مجموعه آراد برندینگ خرمالو خشک درسته به صورت عمده و یا در هر وزنی که احتیاج شما عزیزان می باشد را در بسته بندی محکم و تمیز تهیه کرده است که دارای ضمانت می باشد تا به محض دریافت سفارشات در کارتنهای استاندارد برای شما پست شود و در کوتاه ترین زمان ممکن بسته خود را تحویل بگیرید.برای دریافت آگاهی و راهنمایی بیشتر فرم موجود در داخل وب سایت ما را پر کنید تا مشاورین ما در اولین زمان با شما ارتباط برقرار کنند و شما را در انتخاب محصول مورد نظر خود کمک کنند.

خرمالو خشک کره ای

اغلب مراکز عرضه کننده خرمالو خشک کره ای از انواع نمونه های این محصول برای مشتریان و کسب سود بیشتر به فروش می رسانند که به صورت فله ای و باز بوده و کیفیت چندانی ندارند و می توان آن را از ظاهر این محصول کاملا مشاهده کنید.این خشکبار خوشمزه همچون سیب خشک برای تامین نیازهای بدن و انرژی مناسب بوده و دارای مواد مغذی و مفید بسیاری بوده که نیاز بدن را به انواع ویتامینها برطرف کرده و برای جلوگیری از بیماریهای مختلف بسیار مفید می باشد.

خرمالو خشک کره ای خوش طعم و مغذی برای حفظ سلامتی بدن مناسب بوده و در میان وعده های مختلف مصرف می شود که به خاطر آهن و فیبر بالای موجود در آن از ارزش غذای بالایی نیز برخوردار بوده است.این خوراکی خوشمزه برای درمان بیماریهای گوارشی مفید بوده و در کنترل بیماری قندخون و فشار بالا تاثیر زیادی داشته و از یبوست پیشگیری کرده و همچنین برای کنترل وزن نیز بسیار مناسب می باشد.میوه خرمالو دارای طبع گرمی بوده و برای سلامت بدن بسیار مناسب می باشد و از بیماریهای مختلف جلوگیری کرده و همچنین برای تقویت اعصاب و سیستم بینایی مصرف آن توسط پزشکان توصیه شده و دارای کالری بسیار پایینی بوده و اغلب تولید کنندگان این محصول را در فصل برداشت کرده و با استفاده از دستورات تهیه مختلف با مدلهای متعدد تهیه کرده و به مشتریان ارائه می دهند تا برای بهره مندی از خواص بی نظیر آن از مورد استفاده قرار دهند.

خرید خرمالو خشک

درخت خرمالو مانند درخت نخل خرما که از گذشته تا به امروز در ایران کاشت می شود اصلاتا از چین و ژاپن بوده است در ایران کشت این محصول در مناطق گرمسیر می باشد ولی خشک کردن به صورت درسته این محصول در تمامی مناطق ایران امکان پذیر می باشد شما میتوانید با خرید این محصول و خشک کردن آن به سود آوری بی نظیری دست پیدا کنید.خرمالو دارای خاصیتهای فراونی می باشد که در این بخش از مقاله به آن می پردازیم:ضد سرطانخاصیت اکسیدانی خرمالو خشک جلوگیری می کند از بعضی از سرطانها و همچنین وحود ویتامین آ در خرمالو خشک سبب تقویت بینایی چشم می شود.

افزایش انرژی در بدن خرمالو به دلیل داشتن ویتامینهای گروه ب کمک میشود به تبدیل غذا به انرژی در بدن و همچینن برای تقویت سیستم عصبی و گوارشی موثر می باشد در کل وجود ویتامین ب ضد افسردگی می باشد.خون سازآهنهای موجود در خرمالو خشک سبب خون سازی در بدن می شود.

جذب آهن و ترمیم زخم برای ترمیم زخمها به ویتامین c نیاز است که خرمالو منبع ویتامین c می باشد بنابراین خوردن خرمالو با تامین و جذب آهن کمک می کند. افزایش ایمنی بدن و سلامت استخوانهاوجود ویتامین c در خرمالو خشک کمک به سلامتی پوست، لثه ها، دندانها، استخوانها می شود به همین دلیل مصرف و خرید خرمالو خشک همچنین سیب خشک لبویی برای کسانی که مشکلات پوستی یا استخوان دارند توصیه می گردد.

