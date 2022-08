رمز ارز نیر (NEAR) به بازار ریالی و تتری صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس اضافه شد.

پروتکل NEAR نرم‌افزاری است که به برنامه نویسان و توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه برای هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی شبکه، برای ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز اقدام کنند. با Near، می‌توان برنامه‌های غیرمتمرکز را بر روی یک شبکه امن و مقیاس‌پذیر توسعه داد و این قدم بزرگی در راستای ساخت این برنامه‌ها است؛ به‌طوری که نگرانی در مورد زیرساخت‌های زیربنایی تا حد بسیار زیادی رفع خواهد شد.

تیم پروژه Near متشکل از توسعه‌دهندگان و محققان با تجربه در حوزه‌های مختلف از جمله بلاکچین، رمزنگاری، سیستم‌های توزیع شده و مهندسی نرم‌افزار بوده و هدف اصلی پروتکل Near آسان‌سازی روند ایجاد و راه‌اندازی برنامه‌های غیرمتمرکز برای توسعه‌دهندگان است. پروتکل به‌گونه‌ای طراحی‌شده که مقیاس‌پذیر و کارآمد باشد.

کارآمدی، سرعت و مقیاس‌پذیری پروتکل NEAR مدیون استفاده از تکنولوژی شاردینگ است. شاردینگ یا قطعه‌قطعه کردن تراکنش‌ها و درخواست‌ها و توانایی مدیریت و ارتباط این قطعات با یکدیگر، یکی از برگ‌های برنده پروتکل NEAR است. شاردینگ تراکنش‌ها را میان چندین گره شبکه تقسیم می‌کند که همین امر منجر به سریع‌تر بودن این پروتکل در بین دیگر بلاکچین‌ها می‌شود. از آنجایی که اجماع شبکه به صورت اثبات سهام است، نیازی به عملیات استخراج انرژی‌بر ندارد. شاردینگ (Sharding) به شبکه اجازه می‌دهد تا چندین تراکنش را به طور همزمان پردازش کند و سرعت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.

ارز NEAR توکن بومی بلاکچین نیر (NEAR) است و برای پرداخت هزینه تراکنش‌ها و سایر هزینه‌های مربوط به پلتفرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای استیک یا سهام‌گذاری در شبکه نیر از توکن‌های NEAR استفاده می‌شود و کاربران به ازای شرکت در فرایندهای اجماع، پاداش کسب کرده و همچنین به امنیت شبکه کمک می‌کنند.

توکن‌های NEAR همچنین می‌توانند برای رأی دادن به تصمیمات حاکمیتی و کمک به شکل‌دهی آینده ارز NEAR استفاده شوند.

ایده کلی پروتکل Near در اوایل سال ۲۰۱۷ زمانی که الکس اسکیدانوف و ایلیا پولوسوکین، بنیان‌گذاران مشترک این پروژه روی راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری شبکه اتریوم (ETH) کار می‌کردند، شکل گرفت. آنها در پژوهش‌ها متوجه شدند که پروتکل‌های بلاکچین موجود به دلیل عملکرد آهسته و هزینه‌های بالا برای ساخت برنامه‌های کاربردی در مقیاس بزرگ، ناکارآمد هستند. بنابراین تصمیم گرفتند پروتکل جدیدی ایجاد کنند که کارآمدتر و کاربرپسندتر از پروتکل‌های موجود باشد.

سرانجام پس از نزدیک به دو سال تحقیق و توسعه، پروتکل Near در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد. در حال حاضر پروژه های زیادی بر بستر نیر(NEAR) در حال اجرا هستند.

برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیر(NEAR)، بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال

