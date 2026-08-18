مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ملل لغو شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، بر اساس اطلاعیه هیأت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سال مالی ۱۴۰۳ این مؤسسه لغو شد.

پیش از این قرار بود این مجمع ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ در محل ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

این مجمع قرار بود مطابق دستور جلسه اعلام‌شده در آگهی منتشرشده در روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» برگزار شود.

بر اساس اطلاعیه جدید، مجمع مذکور لغو شده و زمان برگزاری آن در تاریخ دیگری تعیین خواهد شد. مؤسسه اعتباری ملل اعلام کرده است که زمان برگزاری مجمع جدید متعاقباً از طریق روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» به سهامداران و عموم ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مؤسسه اعتباری ملل (سهامی عام) با شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ در این اطلاعیه، سهامداران و ذی‌نفعان را در جریان لغو جلسه قرار داده است.

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