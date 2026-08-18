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بانک رفاه کارگران طرح «فرالیگ» را با جوایز نقدی در سامانه فرارفاه آغاز کرد

بانک رفاه کارگران طرح «فرالیگ» را با جوایز نقدی در سامانه فرارفاه آغاز کرد
کد خبر : 1827350
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همزمان با برگزاری مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران، انگلیس و اسپانیا، طرح "فرالیگ" بانک رفاه کارگران ویژه پیش‌بینی نتایج این مسابقات در سامانه فرارفاه بانک، همراه با جوایز نقدی متنوع آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، جوایز این طرح که به مناسبت شصت‌وششمین سالگرد تأسیس بانک رفاه طراحی و اجرایی شده است، شامل دو بخش "ماهانه" و "پایان دوره" می‌شود.

در بخش جوایز ماهانه، ۶۶ نفر از برترین پیش‌بینی‌کنندگان هر لیگ، جوایزی تا سقف 150 میلیون ریال دریافت می‌کنند. همچنین در پایان هر یک از لیگ‌های مذکور، به ۱۰ نفر از کسانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، جوایزی تا سقف ۳ میلیارد ریال تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است، تمامی کسانی که در سامانه فرارفاه بانک رفاه کارگران دارای حساب هستند و یا در این سامانه افتتاح حساب کنند، می‌توانند در این طرح شرکت و با پیش‌بینی نتایج مسابقات از جوایز متنوع آن بهره‌مند شوند.

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