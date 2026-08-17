تحول در زنجیره ارزش تامین مالی کشور با ورود صنعت بیمه به حوزه «تضمین»/ مشارکت راهبردی بیمه دی در «صندوق تضمین غیر دولتی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ مدیرعامل شرکت بیمه دی در جمع مدیران بازار سرمایه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران شرکت‌های بورسی، اساتید و فعالان اقتصادی کشور، از تصمیم شورای ملی تأمین مالی برای صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق تضمین غیردولتی قدردانی کرد و آن را نشانه شکل‌گیری نگرشی جدید در نظام تأمین مالی کشور توصیف کرد؛ نگرشی که بر مشارکت بخش خصوصی، توسعه ابزارهای نوین مالی، توزیع هوشمندانه ریسک و افزایش کارایی بازارهای مالی استوار است.

وی با بیان اینکه این اقدام گامی مهم در جهت تکمیل زیرساخت‌های مالی کشور است، تصریح کرد: این تصمیم می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک، تسهیل تأمین مالی تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. مدیرعامل بیمه دی در ادامه با نگاهی به نقش صنعت بیمه، یادآور شد که در اقتصادهای پیشرفته، بیمه صرفاً نهاد جبران خسارت نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی نظام سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به شمار می‌رود و هر جا این صنعت توسعه یافته، بازارهای مالی نیز از عمق بیشتری برخوردار شده‌اند.

او با تأکید بر اینکه «سرمایه‌گذار پیش از بازدهی به دنبال اطمینان است»، خاطرنشان کرد: اعتماد، مهم‌ترین سرمایه هر نظام مالی است و بیمه یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان اعتماد در اقتصاد محسوب می‌شود.

صندوق تضمین غیردولتی؛ نقطه اتصال حلقه‌های تأمین مالی

مدیرعامل بیمه دی در بخش دیگری از سخنان خود، زنجیره ارزش تأمین مالی را متشکل از چهار حلقه ارزیابی اعتبار متقاضی، شناسایی و مدیریت ریسک، تخصیص منابع مالی و فعال‌سازی سازوکارهای تضمین و پایش مستمر برشمرد و گفت: حذف هر یک از این حلقه‌ها، کارایی کل زنجیره را کاهش می‌دهد و صندوق‌های تضمین غیردولتی دقیقاً در نقطه اتصال این حلقه‌ها قرار می‌گیرند؛ یعنی جایی که سرمایه‌گذاری، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و تضمین باید به‌صورت یکپارچه عمل کنند.

وی افزود: صنعت بیمه طی دهه‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های تولید دانش مدیریت ریسک در کشور بوده و مفاهیمی همچون ارزیابی ریسک، مدل‌سازی، قیمت‌گذاری، سنجش احتمال نکول، تحلیل داده‌ها، ذخیره‌گیری، مدیریت عدم قطعیت و کنترل خسارت، زبان مشترک صنعت بیمه و صندوق‌های تضمین است.

مدیریت ریسک، زبان مشترک بیمه و صندوق تضمین

به گفته مدیرعامل بیمه دی، این شرکت طی سال‌های اخیر تلاش کرده دانش مدیریت ریسک را از یک فعالیت سنتی به نظامی مبتنی بر داده تبدیل کند. وی با اشاره به تجربه بیمه دی در حوزه بیمه‌های درمان و مواجهه با یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های ارزیابی و کنترل ریسک در کشور، تصریح کرد: مدیریت میلیون‌ها خدمت درمانی، تحلیل الگوهای خسارت، کنترل تقلب و طراحی مدل‌های نظارتی، تجربه‌ای ارزشمند است که می‌تواند در فعالیت صندوق تضمین نیز به کار گرفته شود.

او با بیان اینکه اعتبارسنجی در اقتصاد امروز دیگر به بررسی صورت‌های مالی محدود نیست و بر پایه تحلیل داده‌های مالی، رفتار اقتصادی، جریان‌های نقدی و حتی داده‌های غیرمالی انجام می‌شود، اظهار داشت: صندوق تضمین غیردولتی می‌تواند به بستری برای هم‌افزایی میان بانک‌ها، بازار سرمایه، صنعت بیمه، شرکت‌های اعتبارسنجی و شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود.

مدیرعامل بیمه دی درباره انگیزه مشارکت این شرکت در صندوق نیز گفت: پاسخ ما در یک عبارت خلاصه می‌شود؛ «تکمیل زنجیره ارزش». وی تأکید کرد: آینده صنعت بیمه در فروش بیمه‌نامه خلاصه نمی‌شود و شرکت‌های بیمه نسل جدید باید به ارائه‌دهندگان خدمات جامع مالی و مدیریت ریسک تبدیل شوند؛ از همین رو، حضور در این صندوق را نه یک سرمایه‌گذاری صرف، بلکه مشارکتی راهبردی تلقی می‌کنیم.

او در تشریح ظرفیت‌های بیمه دی به بهره‌مندی بیش از ۹ میلیون نفر بیمه‌شده از خدمات این شرکت، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، راه‌اندازی سوپراپلیکیشن «دی‌دار»، شبکه گسترده خدمات پس از فروش و توسعه خدمات غیرحضوری اشاره و خاطرنشان کرد: دستیابی به توانگری مالی سطح یک، سودآوری مبتنی بر عملیات، توجه به کیفیت سود و تمرکز بر پایداری مالی از مهم‌ترین رویکردهای شرکت بوده است. به گفته وی، بیمه تنها سرمایه وارد این صندوق نمی‌کند، بلکه دانش مدیریت ریسک، تجربه ارزیابی، فرهنگ کنترل و نگاه بلندمدت را نیز به این ساختار می‌آورد.

وی در ادامه تصریح کرد: سود زمانی ارزشمند و باکیفیت است که بر پایه عملیات واقعی، مدیریت صحیح ریسک و جریان‌های نقدی پایدار به دست آمده باشد؛ و دقیقاً به همین دلیل، حضور صنعت بیمه در صندوق تضمین می‌تواند به یک مزیت رقابتی تبدیل شود.

پایان دوران فعالیت جزیره‌ای در اقتصاد

مدیرعامل بیمه دی در پایان، با اشاره به ضرورت همکاری نهادهای مالی در اقتصاد امروز گفت: دوران فعالیت جزیره‌ای به پایان رسیده است و بانک‌ها، بازار سرمایه، صنعت بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های اعتبارسنجی و شرکت‌های فناوری مالی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه هیچ نهادی به‌تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده اقتصاد نیست.

وی با اعلام آمادگی بیمه دی برای قرار دادن تمام ظرفیت‌های تخصصی، فنی، فناورانه و مدیریتی خود در این مسیر، ابراز امیدواری کرد با حمایت شورای ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و سایر نهادهای ذی‌ربط، نهادی شکل گیرد که بتواند به توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، کاهش ریسک و تقویت اعتماد در اقتصاد کشور کمک کند.

در این مراسم، از «صندوق تضمین غیردولتی مهرگان، دی، شهر» رونمایی شد، صندوقی که با مشارکت و هم‌افزایی شرکت بیمه دی و بانک شهر شکل گرفته است و قرار است با تکیه بر ظرفیت‌های صنعت بیمه و نظام بانکی، نقشی مؤثر در تکمیل زنجیره ارزش تأمین مالی، توزیع هوشمندانه ریسک و تقویت اعتماد در بازارهای مالی کشور ایفا کند.