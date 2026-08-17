به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ مراسم قرعه‌کشی جوایز کمپین تبلیغاتی «جام دی» که با رویکردی نوآورانه و همگام با رویداد بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶ طراحی شده بود، امروز یکشنبه ۲۵ مرداد از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با حضور مدیران و کارکنان در سالن نواندیشی ساختمان ستادی بیمه دی برگزار گردید. این مراسم با نظارت دقیق نماینده سازمان صداوسیما و با اجرای حمید محمدی برگزار شد تا شفافیت کامل در فرآیند انتخاب برندگان تضمین شود.

هادی عبداللهی، مدیرعامل شرکت بیمه دی، در سخنرانی خود ضمن قدردانی از همکاری سازنده میان بیمه دی و سازمان صداوسیما، بر استراتژی‌های کلان شرکت تاکید کرد. وی اظهار داشت: بیمه دی از سال گذشته با تمرکز ویژه بر مبحث مشتری‌مداری، گام‌های بلند و عملیاتی در چهار محور اصلی ارتقای توانگری، توسعه کسب‌وکار با رویکرد دیجیتال، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و تمرکز بر خدمات پس از فروش برداشته است.

عبداللهی با اشاره به نقش کلیدی بخش تحول دیجیتال در خلق این خلاقیت‌ها افزود: هدف ما این است که خدمات بیمه‌ای به صورت هوشمند، آسان و همیشه در دسترس باشند. ما در تلاشیم تا با پیوند مفاهیم بیمه‌گری و صنعت، تصویری روشن از فرهنگ بیمه و مدیریت ریسک در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و سرمایه‌گذاری ارائه دهیم.

وی همچنین با اشاره به پیشینه درخشان بیمه دی در حوزه بیمه درمان، خاطرنشان کرد: اگرچه بسیاری از شرکت‌ها به دلیل سودآوری کمتر، به سمت درمان تکمیلی حرکت نمی‌کنند، اما بیمه دی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قدرتمند و با اذعان مشتریان، این حوزه را به یک مزیت رقابتی تبدیل کرده است. ما همواره حاضر خواهیم بود تا در فرصت‌های طلایی، مانند مسابقات ورزشی بزرگ، در کنار مردم باشیم و با ایفای تعهدات خود، در حال ساختن بنایی مستحکم از “اعتماد” میان مشتریان و شرکت هستیم.

در این مراسم، برندگان قرعه‌کشی که از میان شرکت‌کنندگان انتخاب شدند، طی قرعه کشی به شرح زیر معرفی شدند:

• جایزه نخست (گوشی آیفون ۱۷ پرو): آقای بابک قدیرزاده (کد شانس: ۱۴۷۰۲۵)

• جایزه دوم (یک سکه تمام بهار آزادی): آقای مهدی ابراهیمی آقاباقر (کد شانس: ۱۹۳۹۲۰)

• جایزه سوم (کنسول بازی PS5): آقای عامر امیری (کد شانس: ۲۷۰۷۷۳)

• جایزه چهارم (بیمه‌نامه زندگی طلایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان): آقای ابوذر پاشایی چلکاسری (کد شانس: ۱۱۱۰۰۴)

• جایزه پنجم (بیمه‌نامه زندگی طلایی به ارزش ۷۰ میلیون تومان): آقای محسن صحرایی (کد شانس: ۱۴۷۶۳۳)

• همچنین به 50 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه مبلغ 10 میلیون تومان هدیه نقدی اختصاص یافت.

کمپین «جام دی» که از ۲۱ خرداد تا ۲۸ تیرماه اجرا شد، با ۲۵ هزار ثانیه و تعداد ۱۸۰۰ پخش در شبکه‌های تلویزیونی و اکران در ۹۹۸ تابلو در سراسر کشور، توانست توجه مخاطبان را به خود جلب کند. هدف اصلی این کمپین، فراتر از یک فعالیت تبلیغاتی، ایجاد بستری برای فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت ریسک و معرفی محصولات متنوع بیمه‌ای در قالب یک کار توافقی موفق بود.

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