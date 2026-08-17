تأکید بر حمایت بانک تجارت از مرکز مبادله ارز و طلای ایران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این دیدار با بیان نقش مؤثر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اقتصاد کشور گفت: بانک تجارت همواره خود را موظف می‌داند تا با ارائه خدمات متناسب با نیازهای شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی گام بردارد.

مدیرعامل بانک تجارت با تأکید بر ارائه خدمات نوین بانکی از طریق ابزارهای نوین تأمین مالی افزود: اولویت و رویکرد بانک تجارت، حمایت از حوزه‌های اقتصادی کشور با طراحی مدل‌های جامع است و ظرفیت‌های متنوع این بانک از جمله برات الکترونیکی، گواهی سپرده و اوراق مرابحه، در حمایت و گسترش همکاری‌ها با این مجموعه مؤثر خواهد بود.

دکتر سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز با بیان اینکه بانک تجارت به عنوان بانک پیشرو در ارائه خدمات بانکی به مجموعه‌های مختلف اقتصادی کشور شناخته می‌شود، افزود: خوشبختانه ارتباط مؤثری بین دو مجموعه برقرار شده و خدمات نوین این بانک در ارتقای فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران مؤثر است و امیدواریم بهره‌مندی از خدمات بانک تجارت به‌عنوان یک شریک راهبردی در مسیر دستیابی به اهداف این مرکز بیش از پیش تداوم یابد.

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