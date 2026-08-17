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تأکید بر حمایت بانک تجارت از مرکز مبادله ارز و طلای ایران

تأکید بر حمایت بانک تجارت از مرکز مبادله ارز و طلای ایران
کد خبر : 1826948
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مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با اشاره به ابزارهای نوین تأمین مالی (نظیر برات الکترونیکی)، راهکارهای توسعه تعاملات ارزی بین دو مجموعه را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این دیدار با بیان نقش مؤثر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اقتصاد کشور گفت: بانک تجارت همواره خود را موظف می‌داند تا با ارائه خدمات متناسب با نیازهای شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی گام بردارد.

مدیرعامل بانک تجارت با تأکید بر ارائه خدمات نوین بانکی از طریق ابزارهای نوین تأمین مالی افزود: اولویت و رویکرد بانک تجارت، حمایت از حوزه‌های اقتصادی کشور با طراحی مدل‌های جامع است و ظرفیت‌های متنوع این بانک از جمله برات الکترونیکی، گواهی سپرده و اوراق مرابحه، در حمایت و گسترش همکاری‌ها با این مجموعه مؤثر خواهد بود.

دکتر سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز با بیان اینکه بانک تجارت به عنوان بانک پیشرو در ارائه خدمات بانکی به مجموعه‌های مختلف اقتصادی کشور شناخته می‌شود، افزود: خوشبختانه ارتباط مؤثری بین دو مجموعه برقرار شده و خدمات نوین این بانک در ارتقای فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران مؤثر است و امیدواریم بهره‌مندی از خدمات بانک تجارت به‌عنوان یک شریک راهبردی در مسیر دستیابی به اهداف این مرکز بیش از پیش تداوم یابد.

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