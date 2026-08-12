پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن بیست‌وهشتم صفر، سالروز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص)، خاتم پیامبران و پیام‌آور رحمت، مهر و دوستی، و سالروز شهادت مظلومانه سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی(ع) را محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، عموم مسلمانان جهان و همکاران گرانقدر بانک رفاه کارگران تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

سیره پیامبر اکرم(ص)، بر پایه اخلاق، کرامت انسان، عدالت، مدارا، محبت و برادری استوار بود و دین مبین اسلام را به عنوان آیین صلح، معنویت و تعالی انسان به بشریت عرضه کرد. امروز، در شرایطی که جامعه ایران و جهان اسلام با دشواری‌ها و چالش‌های گوناگون روبه‌روست، بازخوانی این آموزه‌ها بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چرا که وحدت، همدلی و حفظ انسجام اجتماعی از مهم‌ترین درس‌های مکتب نبوی و سرمایه‌ای برای عبور از سختی‌هاست.

شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) نیز یادآور سیره بزرگوارانه امامی است که با دوراندیشی و ترجیح مصلحت امت اسلامی بر منافع فردی و سیاسی، صلح و آرامش جامعه را برگزید و نشان داد که حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه، از ارزشمندترین مجاهدت‌هاست.

بار دیگر ضمن عرض تسلیت و تعزیت فرا رسیدن این روز، از درگاه خداوند متعال، صلح، امنیت، همبستگی و آرامش پایدار برای ایران اسلامی، جهان اسلام و همه ملت‌های جهان مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گانی