خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)

پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
کد خبر : 1825199
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن بیست و هشتم صفر مصادف با سالروز رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن بیست‌وهشتم صفر، سالروز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص)، خاتم پیامبران و پیام‌آور رحمت، مهر و دوستی، و سالروز شهادت مظلومانه سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی(ع) را محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، عموم مسلمانان جهان و همکاران گرانقدر بانک رفاه کارگران تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.
سیره پیامبر اکرم(ص)، بر پایه اخلاق، کرامت انسان، عدالت، مدارا، محبت و برادری استوار بود و دین مبین اسلام را به عنوان آیین صلح، معنویت و تعالی انسان به بشریت عرضه کرد. امروز، در شرایطی که جامعه ایران و جهان اسلام با دشواری‌ها و چالش‌های گوناگون روبه‌روست، بازخوانی این آموزه‌ها بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چرا که وحدت، همدلی و حفظ انسجام اجتماعی از مهم‌ترین درس‌های مکتب نبوی و سرمایه‌ای برای عبور از سختی‌هاست.
شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) نیز یادآور سیره بزرگوارانه امامی است که با دوراندیشی و ترجیح مصلحت امت اسلامی بر منافع فردی و سیاسی، صلح و آرامش جامعه را برگزید و نشان داد که حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه، از ارزشمندترین مجاهدت‌هاست.
بار دیگر ضمن عرض تسلیت و تعزیت فرا رسیدن این روز، از درگاه خداوند متعال، صلح، امنیت، همبستگی و آرامش پایدار برای ایران اسلامی، جهان اسلام و همه ملت‌های جهان مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر