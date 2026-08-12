پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن بیست و هشتم صفر مصادف با سالروز رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن بیستوهشتم صفر، سالروز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص)، خاتم پیامبران و پیامآور رحمت، مهر و دوستی، و سالروز شهادت مظلومانه سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی(ع) را محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، عموم مسلمانان جهان و همکاران گرانقدر بانک رفاه کارگران تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
سیره پیامبر اکرم(ص)، بر پایه اخلاق، کرامت انسان، عدالت، مدارا، محبت و برادری استوار بود و دین مبین اسلام را به عنوان آیین صلح، معنویت و تعالی انسان به بشریت عرضه کرد. امروز، در شرایطی که جامعه ایران و جهان اسلام با دشواریها و چالشهای گوناگون روبهروست، بازخوانی این آموزهها بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چرا که وحدت، همدلی و حفظ انسجام اجتماعی از مهمترین درسهای مکتب نبوی و سرمایهای برای عبور از سختیهاست.
شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) نیز یادآور سیره بزرگوارانه امامی است که با دوراندیشی و ترجیح مصلحت امت اسلامی بر منافع فردی و سیاسی، صلح و آرامش جامعه را برگزید و نشان داد که حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه، از ارزشمندترین مجاهدتهاست.
بار دیگر ضمن عرض تسلیت و تعزیت فرا رسیدن این روز، از درگاه خداوند متعال، صلح، امنیت، همبستگی و آرامش پایدار برای ایران اسلامی، جهان اسلام و همه ملتهای جهان مسئلت دارم.
اسماعیل للـهگانی