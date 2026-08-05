به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی از این پس قاعده کنترلی تعیین تکلیف 80 درصد از برگه‌های دسته چک قبلی مشتریان، در چک‌های کاغذی و الکترونیکی به‌صورت تفکیکی شده انجام می‌شود. به این ترتیب در زمان درخواست صدور دسته چک توسط مشتریان، وضعیت چک‌های کاغذی و الکترونیکی به‌صورت مجزا محاسبه شده و نتیجه، ملاک تصمیم برای صدور دسته چک جدید قرار می‌گیرد.