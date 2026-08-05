محاسبه جداگانه تعیین تکلیف 80 درصد برگه چکهای کاغذی و الکترونیکی هنگام درخواست دسته چک
بانک تجارت قاعده کنترلی تعیین تکلیف 80 درصد برگه چکهای مشتریان را با هدف ترویج فرهنگ استفاده از چکهای الکترونیکی، بهصورت جداگانه محاسبه میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی از این پس قاعده کنترلی تعیین تکلیف 80 درصد از برگههای دسته چک قبلی مشتریان، در چکهای کاغذی و الکترونیکی بهصورت تفکیکی شده انجام میشود. به این ترتیب در زمان درخواست صدور دسته چک توسط مشتریان، وضعیت چکهای کاغذی و الکترونیکی بهصورت مجزا محاسبه شده و نتیجه، ملاک تصمیم برای صدور دسته چک جدید قرار میگیرد.
این اقدام با هدف فرهنگسازی و ترویج استفاده هرچه بیشتر مشتریان از چکهای الکترونیکی (دیجیتالی) و تسهیل کاربری صاحبان دسته چک از این خدمت صورت گرفته است.