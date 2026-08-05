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اسامی شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در روز 15 مرداد ماه در استانها

اسامی شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در روز 15 مرداد ماه در استانها
کد خبر : 1822769
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موسسه اعتباری ملل اسامی شعب کشیک در استان‌های مختلف را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه پیرو اطلاعیه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، فعالیت شعب در استان‌های زیر در
روز پنجشنبه مورخ پانزده مرداد ماه، صرفاً از طریق شعب کشیک اعلام‌شده و در بازه زمانی اعلامی انجام می دهد.

این گزارش می افزاید :سامانه بانکداری اینترنتی ،دستگاههای خودپرداز و کارشناسان ارتباطات مردمی موسسه از طریق شماره
تماس ۸۴۳۳۳-۰۲۱ آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز خواهند بود .

لیست شعب کشیک به تفکیک استانها:

1: استان سمنان شعب شهدای گرمسار 341 ، سمنان 272، صدوقی 288 از ساعت 8:30 الی 12:30

2: استان قم شعبه قم 332 از ساعت 8 الی 12

3: استان کرمانشاه شعب سی متری دوم 358، سنقر 521

4: استان گیلان شعب لنگرود 286، طالقانی 302، آستارا مرکزی 303 از ساعت 7:30 الی 12:30

5: استان مازندران شعب مدرس بابل 257، قارن ساری282، نور 344 از ساعت 8 الی 12

6: استان هرمزگان شعب سید جمال الدین بندرعباس 560، بندرلنگه 413 از ساعت 8:30 الی 12:30

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