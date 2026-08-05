اسامی شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در روز 15 مرداد ماه در استانها
موسسه اعتباری ملل اسامی شعب کشیک در استانهای مختلف را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه پیرو اطلاعیه کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، فعالیت شعب در استانهای زیر در
روز پنجشنبه مورخ پانزده مرداد ماه، صرفاً از طریق شعب کشیک اعلامشده و در بازه زمانی اعلامی انجام می دهد.
این گزارش می افزاید :سامانه بانکداری اینترنتی ،دستگاههای خودپرداز و کارشناسان ارتباطات مردمی موسسه از طریق شماره
تماس ۸۴۳۳۳-۰۲۱ آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز خواهند بود .
لیست شعب کشیک به تفکیک استانها:
1: استان سمنان شعب شهدای گرمسار 341 ، سمنان 272، صدوقی 288 از ساعت 8:30 الی 12:30
2: استان قم شعبه قم 332 از ساعت 8 الی 12
3: استان کرمانشاه شعب سی متری دوم 358، سنقر 521
4: استان گیلان شعب لنگرود 286، طالقانی 302، آستارا مرکزی 303 از ساعت 7:30 الی 12:30
5: استان مازندران شعب مدرس بابل 257، قارن ساری282، نور 344 از ساعت 8 الی 12
6: استان هرمزگان شعب سید جمال الدین بندرعباس 560، بندرلنگه 413 از ساعت 8:30 الی 12:30