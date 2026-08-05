به گزارش ایلنا به نقل از موسسه اعتباری ملل، پیرو آکهى منتشره در روزنامه کثیر الانتشار دنیاى اقتصاد به شماره ٦٦١٢ مورخ ١٤٠٥/٠٤/٣٠ با موضوع لغو مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده سال مالى ١٤٠٣، به اطلاع سهامداران گرامى وعموم ذینفعان محترم موسسه مى رساند؛ وفق ماده ٣٠ قانون بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده در خصوص بررسى عملکرد سال مالى منتهى به ١٤٠٣/١٢/٣٠ موسسه اعتبارى ملل (شرکت سهامى عام) در ساعت ١٦:٠٠ روز سه شنبه مورخ ١٤٠٥/٠٥/٢٧ در محل ساختمان بانک مرکزى برکزار مى گردد.

دستور جلسه:

١- استماع گزارش هیات سریرستى و گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونى در خصوص عملکرد سال مالى منتهى به٤١٤٠٣/١٢/٣٠٢

2- رسیدکى به صورت هاى مالى سال مالى منتهى به ٤١٤٠٣/١٢/٣٠٣

3- سایر مواردى که رسیدگى وتصمیم گیرى در مورد آن ها، در صلاحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مى باشد.

باتوجه به شرایط وملاحظات حاکم در راستاى الزامات قانونى وانتظامى، مجمع صرفاً با حضور اعضاى محترم هیات عالى بانک مرکزى ج.١.١، هیات سریرستى موقت موسسه اعتبارى ملل، نماینده محترم حسابرس مستقل وبازرس قانونى ونماینده محترم سازمان بورس واوراق بهادار برکزار خواهد شد.

نتایج ومصوبات مجمع، وفق مقررات از طریق سامانه اطلاع رسانى ناشران(کدال) و وب گاه موسسه متعاقباً به اطلاع سهامداران گرامى خواهد رسید.

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