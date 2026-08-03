به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر این اساس، نفرات برتری که موفق به کسب بیشترین امتیاز در این طرح شدند، جوایز ویژه خود را به شرح زیر دریافت می‌کنند:

نفر اول: آقای حسن بابالوئی (برنده جایزه ۲۰۰ میلیون تومانی)

نفر دوم: آقای احمد نصرت‌فر (برنده جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی)

نفر سوم: آقای مسعود نجفی ده‌پهنی (برنده جایزه ۵۰ میلیون تومانی)



بانک رفاه کارگران ضمن تبریک به این برگزیدگان، از مشارکت تمامی شرکت‌کنندگان در این طرح قدردانی کرد.