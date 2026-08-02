حمایت از تولید ملی در اولویت این بانک
رشد ۶۴ درصدی درآمد عملیاتی بانک رفاه کارگران در سهماهه ابتدایی سال جاری
بانک رفاه کارگران بر اساس صورتهای مالی منتشر شده در کدال، در سهماهه نخست سال جاری با تمرکز بر عملیات اصلی بانکی و حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، موفق به ثبت حدود ۱۹۶ هزار میلیارد ریال درآمد عملیاتی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این درآمد از حدود ۱2۰ هزار میلیارد ریال در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۵ رسیده که رشد 64 درصدی را نشان میدهد و بیانگر بهبود عملکرد بانک در حوزه فعالیتهای اصلی و عملیاتی است.
این رشد درآمدی نتیجه ایفای نقش اثربخش بانک رفاه کارگران در تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد ارزیابی میشود. بر این اساس بانک با هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی و طرحهای اقتصادی، ضمن حمایت از تولید ملی، زمینه حفظ و ایجاد فرصتهای شغلی را فراهم کرده است.
به اعتقاد کارشناسان بانکی، افزایش درآمدهای عملیاتی در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد بانک رفاه کارگران توانسته است در کنار انجام مأموریتهای توسعهای و حمایت از فعالیتهای اقتصادی، ظرفیتهای درآمدزایی خود را نیز تقویت کند. این عملکرد، بر اهمیت تداوم سیاستهای بانک در تأمین مالی تولید و تمرکز بر خدمات و عملیات اصلی بانکی تأکید دارد.