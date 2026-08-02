خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت از تولید ملی در اولویت این بانک

رشد ۶۴ درصدی درآمد عملیاتی بانک رفاه کارگران در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری

رشد ۶۴ درصدی درآمد عملیاتی بانک رفاه کارگران در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری
کد خبر : 1821547
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در کدال، در سه‌ماهه نخست سال جاری با تمرکز بر عملیات اصلی بانکی و حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی، موفق به ثبت حدود ۱۹۶ هزار میلیارد ریال درآمد عملیاتی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این درآمد از حدود ۱2۰ هزار میلیارد ریال در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۵ رسیده که رشد 64 درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر بهبود عملکرد بانک در حوزه فعالیت‌های اصلی و عملیاتی است.

این رشد درآمدی نتیجه ایفای نقش اثربخش بانک رفاه کارگران در تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد ارزیابی می‌شود. بر این اساس بانک با هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی و طرح‌های اقتصادی، ضمن حمایت از تولید ملی، زمینه حفظ و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کرده است.

به اعتقاد کارشناسان بانکی، افزایش درآمدهای عملیاتی در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک رفاه کارگران توانسته است در کنار انجام مأموریت‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های درآمدزایی خود را نیز تقویت کند. این عملکرد، بر اهمیت تداوم سیاست‌های بانک در تأمین مالی تولید و تمرکز بر خدمات و عملیات اصلی بانکی تأکید دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل