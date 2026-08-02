افزایش 40 درصدی تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران برای بخش های تولید، صادرات و دانش بنیان ها

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رضا ساعدی‌فر با اشاره به سیاست‌های اعتباری این بانک در سال جاری گفت: بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب مأموریت تخصصی خود برای حمایت از صادرات غیرنفتی، تأمین مالی بخش تولید و توسعه بنگاه‌های صادرات‌محور، رویکردی متوازن و هدفمند را در پرداخت تسهیلات دنبال می‌کند.



وی با بیان اینکه طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۴۶ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است، افزود: این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های حمایتی بانک از بخش‌های مولد و صادرات‌ محور است.



معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران با تأکید بر اینکه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اعتباری بانک به شمار می‌رود، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، ۷ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۷ درصد رشد داشته است.



ساعدی‌فر همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از دیگر اولویت‌های اعتباری بانک برشمرد و گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، ۳۷ هزار و ۴۳ میلیارد ریال تسهیلات به این بنگاه‌ها اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.



وی خاطرنشان کرد: هدایت منابع بانک به سمت بخش‌های تولیدی، صادرات‌محور، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و کمک به رشد اقتصادی کشور با جدیت دنبال می‌شود و بانک توسعه صادرات ایران در ادامه سال نیز این رویکرد را با قدرت ادامه خواهد داد.



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