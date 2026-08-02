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افزایش 40 درصدی تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران برای بخش های تولید، صادرات و دانش بنیان ها

افزایش 40 درصدی تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران برای بخش های تولید، صادرات و دانش بنیان ها
کد خبر : 1821354
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معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران از افزایش پرداخت تسهیلات این بانک در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تداوم حمایت از تولید، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط در چارچوب سیاست‌های اعتباری بانک با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رضا ساعدی‌فر با اشاره به سیاست‌های اعتباری این بانک در سال جاری گفت: بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب مأموریت تخصصی خود برای حمایت از صادرات غیرنفتی، تأمین مالی بخش تولید و توسعه بنگاه‌های صادرات‌محور، رویکردی متوازن و هدفمند را در پرداخت تسهیلات دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۴۶ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است، افزود: این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های حمایتی بانک از بخش‌های مولد و صادرات‌ محور است.

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران با تأکید بر اینکه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اعتباری بانک به شمار می‌رود، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، ۷ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۷ درصد رشد داشته است.

ساعدی‌فر همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از دیگر اولویت‌های اعتباری بانک برشمرد و گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، ۳۷ هزار و ۴۳ میلیارد ریال تسهیلات به این بنگاه‌ها اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: هدایت منابع بانک به سمت بخش‌های تولیدی، صادرات‌محور، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و کمک به رشد اقتصادی کشور با جدیت دنبال می‌شود و بانک توسعه صادرات ایران در ادامه سال نیز این رویکرد را با قدرت ادامه خواهد داد.
 
 
 

 

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