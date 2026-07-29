به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، دکتر جمالی، رئیس هیأت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل، در مراسم افتتاح مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری فناوری‌های مالی ملل و رونمایی از محصولات جدید شرکت تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات ملل (فام)، با اشاره به برنامه‌های تحول‌آفرین این مؤسسه اظهار داشت: از نخستین روزی که هیأت سرپرستی در مؤسسه اعتباری ملل مستقر شد، دو راهبرد اساسی را در دستور کار قرار دادیم؛ نخست، آسیب‌شناسی دقیق عملکرد گذشته و دوم، ترسیم نقشه راه آینده برای حرکت در مسیر رشد، تحول و توسعه.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های گذشته، ناترازی بود که خوشبختانه با لطف خداوند متعال، همت جمعی مدیران و همکاران مؤسسه و برنامه‌ریزی دقیق، بر این ناترازی‌ها غلبه کردیم و امروز شاهد رشد بسیار مطلوب منابع و بهبود شاخص‌های عملکردی هستیم.

دکتر جمالی ادامه داد: در کنار اصلاح ساختارهای مالی، در حوزه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال نیز اقدامات مؤثر و زیربنایی انجام شده است و رونمایی از این چهار محصول راهبردی، تنها بخشی از حرکت بزرگ مؤسسه در مسیر توسعه فناوری، نوآوری و بانکداری هوشمند به شمار می‌رود.

رئیس هیأت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل با تأکید بر اینکه آینده صنعت بانکداری در گرو نوآوری، تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های هوشمند است، تصریح کرد: توسعه خدمات غیرحضوری، ارتقای امنیت و پایداری سامانه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه زیست‌بوم نوآوری و ارائه خدمات هوشمند، از مهم‌ترین برنامه‌های مؤسسه اعتباری ملل برای افزایش رضایت مشتریان و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم عزیز کشورمان است.

وی در پایان گفت: افتتاح مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری فناوری‌های مالی ملل و رونمایی از این چهار محصول، تنها معرفی چند سامانه و خدمت جدید نیست؛ بلکه نمادی از نگاه آینده‌نگر مؤسسه اعتباری ملل به توسعه فناوری، حمایت از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های مالی است.

این گزارش حاکی است، پیش از سخنان دکتر جمالی، دکتر شبیری معاون فناوری اطلاعات مؤسسه نیز با ارائه گزارشی از برنامه‌های تحول دیجیتال ملل، چهار محصول راهبردی فناوری اطلاعات را معرفی کرد؛ محصولاتی که با استقبال ویژه حاضران همراه شد و جلوه‌ای از عزم جدی مؤسسه برای حرکت در مسیر بانکداری هوشمند، نوآوری و خلق ارزش بیشتر برای مشتریان بود.

معاون فناوری اطلاعات مؤسسه ادر بخشی از سخنان خود گفت: طی برنامه ریزی هایی که از طرف معاونت فناوری اطلاعات انجام و به تایید هیات محترم سرپرستی رسیده است، در نظر داریم فرایند بهره وری مشتریان از خدمات بانکی به نحوی اجرا شود که در کمترین زمان ممکن، مشتریان از خدمات موسسه استفاده نمایند.

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