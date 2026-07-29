به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، رتبه اعتباری، تصویری فشرده از رفتار مالی ماست. هر بار که قسطی را به‌موقع پرداخت می‌کنیم، چکی را در سررسید پاس می‌کنیم، بدهی خود را تسویه می‌کنیم یا تعهد مالی‌مان را بدون تأخیر انجام می‌دهیم، در حال ساختن سابقه‌ای هستیم که بعدها می‌تواند مسیر دریافت تسهیلات، اعتبار، ضمانت‌نامه یا خدمات مالی را آسان‌تر کند. برعکس، هر تأخیر، بدحسابی، چک برگشتی یا بدهی معوق می‌تواند این تصویر را مخدوش کند.

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