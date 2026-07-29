به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، در آیینی با حضور دکتر عارف معاون اول رییس جمهور، دکتر میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، دکتر محمدی معاون وزیر کار و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و مقامات ارشد دولتی از طرح «کیف پول مهارت» که یک اعتبار اولیه و محرک برای کسانی است که انگیزه یادگیری دارند اما برای شروع مسیر آموزشی با محدودیت مالی مواجه هستند، رونمایی شد.

طرح «کیف پول مهارت» در راستای تحقق شعار «وفاق برای ایران ماهر»، با مشارکت بانک تجارت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش به‌منظور تخصیص اعتبار ویژه مهارت‌آموزان عملیاتی شده است.

بر اساس این طرح که با هدف تقویت زنجیره ارزش مهارت‌ورزی و تسهیل ورود متخصصان به بازار کار در دستور کار قرار گرفته است، بستر بانکی امن و هوشمندی فراهم می‌شود تا مهارت‌آموزان بتوانند با بهره‌مندی از اعتبارات تخصیص‌یافته، هزینه‌های دوره‌های آموزشی و تجهیزات کارگاهی را مدیریت کنند.

مدیرعامل بانک تجارت در حاشیه این مراسم با اشاره به حمایت‌های این بانک از زنجیره ارزش مهارت و اشتغال، از ارائه راهکارهای نوین تسهیلات آموزشی و شغلی خبر داد و گفت: ما با هدف رفع موانع مالی در مسیر توسعه منابع انسانی، دو محصول استراتژیک "کیف مهارت" و "کارا کارت" را در بستر زیرساخت‌های فناورانه خود عرضه کرده‌ایم؛ به طوری که با "کیف مهارت"، پوشش هزینه‌های دوره‌های تخصصی را برای متقاضیان با پرداخت اقساطی فراهم می‌کند تا مسیر یادگیری هموار شود.

وی ادامه داد: در گام بعدی، محصول "کارا کارت" با بهره‌گیری از بستر کالانو، امکان خرید اقساطی تجهیزات، دستگاه‌ها و مواد اولیه را برای کسب‌وکارهای نوپا فراهم می‌آورد تا مهارت‌آموزان بتوانند از مرحله آموزش به مرحله بهره‌برداری اقتصادی و فعالیت حرفه‌ای برسند.