رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیازمند توجه بیشتر دولت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این نهاد مالی گفت: بانک توسعه تعاون امروز به یک نهاد مالی قابل اعتنا در کشور تبدیل شده است.

نماینده تنکابن،رامسر وعباس آباد در مجلس شورای اسلامیگزارش عملکرد ارائه شده از سوی مدیر عامل بانک را شفاف و قابل دفاع توصیف کرد و افزود: کنترل شاخص‌های کلیدی بانک از جمله کاهش نرخ مطالبات غیرجاری (NPL) و ارائه تسهیلات از مسیرهای بهینه و بدون اضافه برداشت از بانک مرکزی، امیدوارکننده و نشان‌دهنده انضباط مالی در این بانک است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، توجه ویژه بانک توسعه تعاون به بنگاه‌های کوچک و متوسط و تخصیص بخش عمده تسهیلات به وام‌های خرد را از ویژگی‌های بارز عملکرد این بانک برشمرد و تصریح کرد: بنگاه‌های بزرگ به ابزارهای متنوعی برای تامین مالی دسترسی دارند، اما اهتمام یک بانک دولتی به پوشش نیازهای مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که موتور محرک اشتغال و توسعه هستند، نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون نقش و هویت اصلی خود را به درستی پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید عملکرد یک بانک توسعه‌ای و تخصصی دولتی را با معیارهای یک بانک تجاری یا خصوصی مقایسه کرد، یادآور شد: خطاست اگر سودآوری صرف را ملاک ارزیابی یک بانک توسعه‌ای دولتی قرار دهیم. نقش اصلی بانک توسعه تعاون، ایفای نقش به عنوان موتور محرک و اهرم کردن منابع در بخش تعاون است و این بانک توانسته در این مسیر گام‌های موثری بردارد.

حسینی در ادامه بر لزوم حمایت بیشتر ارکان دولتی از این بانک تاکید کرد و گفت: بایستی اهتمام بیشتری برای تامین منابع بیشتر این بانک صورت پذیرد.

وی تامین منابع مالی مورد نیاز این بانک را از دو مسیر میسر دانست و تشریح کرد: یک مسیر، واگذاری منابع بیشتر در قالب وجوه اداره‌شده است. موضوع دوم و بسیار مهم دیگر، بحث افزایش سرمایه بانک است. باید به افزایش سرمایهبانک توسعه تعاون توجه بیشتری شده و سهم بیشتری برای آن منظور شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تقدیر از تلاش‌های مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و تمامی کارکنان بانک توسعه تعاون در سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های قانونی مجلس و همراهی دولت، روند رو به رشد این بانک شتاب بیشتری بگیرد.

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