برگزاری نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران ارشد بانک توسعه تعاون
سید شمس الدین حسینی : تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط، نقطه قوت بانک توسعه تعاون است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تمجید از کارنامه و روند رو به رشد بانک توسعه تعاون از بدو تاسیس تاکنون، عملکرد این بانک در هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) را شایسته تقدیر دانست و خواستار حمایت ویژه دولت و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه این بانک شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ سید شمسالدین حسینی در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران ارشد بانک توسعه تعاون که در محل ساختمان مرکزی بانک برگزار شد، با اشاره به پیشینه شکلگیری این نهاد مالی گفت: بانک توسعه تعاون امروز به یک نهاد مالی قابل اعتنا در کشور تبدیل شده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این نشست اعلام کرد: بانک با برخورداری از شبکه گسترده شعب در سراسر کشور، زیرساختهای فناورانه مناسب و تمرکز بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، ظرفیت بالایی برای توسعه بخش تعاون، افزایش اشتغال و رونق اقتصاد مناطق کمتر برخوردار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امیرهوشنگ عصارزاده اظهار کرد: بانک توسعه تعاون پانزدهم مردادماه ۱۳۸۸ و در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با مالکیت صددرصد دولتی تأسیس شد.
وی افزود: حمایت از تعاونیها و اتحادیهها، پشتیبانی از سرمایهگذاریهای مولد، کمک به ایجاد اشتغال، فقرزدایی، گسترش عدالت اقتصادی و تقویت ظرفیتهای تولیدی مناطق کمتر برخوردار، از مهمترین مأموریتهای بانک توسعه تعاون به شمار میرود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای بانک گفت: منابع بانک از زمان تأسیس تاکنون روندی مستمر و صعودی داشته است. بخش عمده این منابع از محل سپردههای مردمی تجهیز شده و در خدمت تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد قرار گرفته است.
این مقام ارشد بانکی افزود: سهم بانک توسعه تعاون از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، بیش از سهم آن از منابع است و این موضوع نشان میدهد بانک توانسته است با استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود، نقش اعتباری قابل توجهی در حمایت از تولید، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی ایفا کند.
وی تأکید کرد: افزایش منابع بانک حاصل تلاش مجموعه کارکنان، اعتماد مشتریان و توسعه تعامل با فعالان اقتصادی، تعاونیها، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی است.
عصارزاده توزیع متوازن شعب را از مزیتهای راهبردی بانک توسعه تعاون دانست و گفت: این بانک دارای ۴۴۸ شعبه در سراسر کشور است که تنها ۴۲ شعبه آن در تهران قرار دارد و بخش عمده شبکه بانک در استانها و شهرستانها فعالیت میکند.
وی ادامه داد: توزیع جغرافیایی شعب بانک کاملاً با مأموریت توسعهای آن هماهنگ است. حضور گسترده در مناطق مختلف کشور این امکان را فراهم کرده است تا منابع به سمت ظرفیتهای تولیدی، اشتغالآفرین و مزیتهای بومی استانها هدایت شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: بانک با نیروی انسانی متخصص، جوان و باتجربه، از توان کارشناسی مناسبی برای شناسایی، ارزیابی و تأمین مالی طرحهای اقتصادی در سراسر کشور برخوردار است.
وی تصریح کرد: سیاست بانک، جذب حداکثری منابع از مراکز برخوردار و هدایت آن به سمت تولید، اشتغال و رونق اقتصاد محلی در شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون، ساختار کسبوکار بانک را منطبق با الگوی بانکداری بنگاههای کوچک و متوسط دانست و گفت: بخش عمده تسهیلات بانک به اشخاص، کسبوکارهای خرد و بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یافته است.
وی افزود: از نظر مبلغ، حدود ۳۸ درصد تسهیلات بانک به بخش خرد، ۳۸ درصد به کسبوکارهای کوچک، ۱۳ درصد به بنگاههای متوسط و حدود ۱۰ درصد به مشتریان بزرگ اختصاص یافته است.
عصارزاده ادامه داد: از نظر تعداد نیز حدود ۹۳ درصد پروندههای تسهیلاتی بانک در گروه تسهیلات خرد قرار دارند. این ترکیب نشان میدهد مدل کسبوکار بانک توسعه تعاون بهطور واقعی در خدمت خانوارها، کارآفرینان، مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط قرار گرفته است.
عصارزاده با اشاره به مأموریت تخصصی بانک گفت: بانک توسعه تعاون مکلف است بخش عمده خدمات و تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد و عملکرد بانک نیز در همین مسیر شکل گرفته است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تأکید کرد: تقویت ارتباط دوسویه میان بانک و تعاونیها، امکان افزایش منابع، توسعه خدمات و تأمین مالی گستردهتر طرحهای تعاونی را فراهم میکند. در همین راستا، برنامههای متنوعی برای شناسایی تعاونیهای فعال، طراحی محصولات متناسب با نیاز آنها و تقویت ارتباط میان شعب و بخش تعاون در حال اجراست.
عصارزاده، توسعه ابزارهای نوین مالی و اعتباری را یکی از محورهای اصلی برنامه تحول بانک دانست و گفت: تأمین مالی واحدهای اقتصادی نباید تنها به پرداخت تسهیلات سنتی محدود شود و باید از ظرفیت ابزارهای تعهدی، زنجیرهای و بازار سرمایه نیز استفاده کرد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: زیرساختهای برات الکترونیکی، اوراق گام، فاکتورینگ، گواهی سپرده خاص و دیگر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در بانک ایجاد و عملیاتی شده است. این ابزارها میتوانند ضمن تسریع تأمین مالی تولید، نیاز واحدهای اقتصادی به منابع نقدی را کاهش دهند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون، طرح «اتصال» را یکی دیگر از برنامههای مهم بانک عنوان کرد و گفت: این طرح با تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار بانک قرار گرفته است و هدف آن، اتصال مشاغل خانگی، کسبوکارهای کوچک، تولیدکنندگان روستایی و تعاونیهای محلی به بنگاههای بزرگتر و حلقههای بالاتر زنجیره ارزش است.
عصارزاده افزود: بسیاری از مناطق کشور از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای کشاورزی، دامداری، صنایعدستی، صنایع تبدیلی و کسبوکارهای کوچک برخوردارند، اما این ظرفیتها برای رشد به تأمین مالی، بازار فروش و شبکه توزیع پایدار نیاز دارند.
وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون در قالب طرح اتصال، علاوه بر تأمین مالی، به دنبال ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان خرد و بازارهای بزرگتر است تا پایداری تولید و اشتغال در مناطق روستایی و کمتر برخوردار افزایش یابد.
عصارزاده همچنین از طراحی یک ابزار جدید برای جذب سرمایههای خرد و هدایت آنها به فعالیتهای مولد خبر داد و گفت: در این مدل، منابع افراد بهجای قرار گرفتن در قالب سپردههای متعارف، به سرمایهگذاری در یک فعالیت اقتصادی مشخص اختصاص مییابد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: در این روش، ارزش سرمایه متناسب با قیمت دارایی پایه بهروزرسانی میشود و سرمایهگذار علاوه بر حفظ ارزش سرمایه، از عایدی فعالیت اقتصادی نیز بهرهمند خواهد شد.
عصارزاده با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد بانک توسعه تعاون گفت: این بانک بهعنوان جوانترین بانک دولتی کشور، با شبکه گسترده شعب، بدنه کارشناسی جوان و باتجربه، زیرساختهای فناورانه مناسب و تمرکز بر تأمین مالی خرد و متوسط، به معنای واقعی یک بانک تخصصی و توسعهای است.
وی افزود: گستردگی بخش تعاون در حوزههای کشاورزی، صنعت، مسکن و خدمات ایجاب میکند بانک توسعه تعاوننیز مجموعهای جامع از خدمات مالی و بانکی را در اختیار فعالان این بخش قرار دهد.
وی در پایان از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بانک توسعه تعاون قدردانی کرد و گفت: حمایت مجلس از برنامههای توسعهای بانک میتواند زمینه افزایش نقشآفرینی آن در تأمین مالی بخش تعاون، بنگاههای کوچک و متوسط و طرحهای اشتغالآفرین کشور را فراهم کند.
تمجید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از عملکرد بانک توسعه تعاون
جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: بانک توسعه تعاون میتواند برای پاسخ به تقاضای تعاونیها اقدام به انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به گواهی سپرده و ارز کند.
وی با تقدیر از عملکرد بانک توسعه تعاون افزود: میتوان با تبدیل شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به شرکت سهامی عام از منابع آن در بانک توسعه تعاون استفاده کنیم.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی اعلام کرد: گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون نشان میدهد، دولت میتواند با تزریق منابع به عنوان سرمایه بانک موجب گسترش خدمات بانک توسعه تعاون شود.
میثم ظهوریان، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی نیز با تقدیر از عملکرد بانک توسعه تعاون اظهار کرد: سیاستگذاری درباره بانکهای توسعهای باید متفاوت از بانکهای عمومی و تجاری باشد.
وی افزود: تزریق منابع به عنوان سرمایه میتواند تغییر اساسی در خدمترسانی بانک توسعه تعاون انجام دهد.
منوچهر متکی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی هم با تمجید از گزارش ارائه شده از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: با نگاه موسع میتوان به توسعه فعالیت بانکهای توسعهای همچون بانک توسعه تعاون نگاه کرد تا بتواند به توازن منطقهای کمک کند.
هادی محمدپور، نماینده گناباد و بجستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه بانک توسعه تعاون نقش مهم و اثرگذاری در توسعه حوزه انتخابیه اینجانب داشته است، اعلام کرد: مزیت بانکهای توسعهای همچون بانک توسعه تعاون در این است که با تسهیلات خرد میتواند زندگی و معیشت تعداد زیادی از مردم را متحول کند.