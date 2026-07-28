توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در خدمت تولید و صادرات
بانک توسعه صادرات ایران با گسترش بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، گام مؤثری در تنوعبخشی به خدمات مالی و حمایت از تولید و صادرات کشور برداشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک برای نخستین بار استفاده بیشتر از ابزارهای نوین تأمین مالی را در دستور کار قرار داد و با ورود به این حوزه، نقش خود را در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و حمایت از زنجیره تولید و صادرات تقویت کرد.
در همین راستا، بانک توسعه صادرات ایران موفق به انتشار یک هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال اوراق گام و همچنین ۵ هزار میلیارد ریال گواهی سپرده خاص شد؛ ابزارهایی که با هدف تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و کاهش وابستگی به روشهای سنتی تأمین مالی طراحی شدهاند.
همچنین عملکرد این بانک در حوزه ضمانت اوراق مالی اسلامی با ثبت رشد ۱۹۱ درصدی نسبت به سال گذشته، نشاندهنده توسعه ظرفیتهای بانک در ارائه خدمات نوین مالی و افزایش نقش آن در بازار سرمایه است.
این ابزارها ضمن کاهش هزینه تأمین مالی، امکان جذب منابع جدید، افزایش شفافیت مالی و تسریع اجرای طرحهای تولیدی و صادراتی را فراهم میکنند.
بانک توسعه صادرات ایران نیز در چارچوب مأموریت تخصصی خود و همسو با سیاستهای کلان اقتصادی کشور، با توسعه استفاده از ابزارهای نوین مالی، تلاش دارد مسیر تأمین مالی صادرات غیرنفتی، تقویت تولید و ارتقای توان رقابتی بنگاههای صادراتمحور را بیش از پیش هموار سازد.