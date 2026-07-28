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انتشار اوراق گواهی سپرده خاص از سوی بانک رفاه کارگران تداوم دارد

انتشار اوراق گواهی سپرده خاص از سوی بانک رفاه کارگران تداوم دارد
کد خبر : 1819546
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با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) از سوی بانک رفاه کارگران برای شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، کیاصنعت کاران آسیا و داروسازی کاسپین تامین، سپید مطهر انتخاب و نانو بتن امین منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، علاقه‌مندان برای خرید این اوراق ویژه شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، کیاصنعت کاران آسیا، داروسازی کاسپین تامین و سپید مطهر انتخاب تا پایان روز شنبه 17 و برای شرکت نانو بتن آرین تا پایان روز شنبه 31 مرداد ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۵ درصد (پرداخت سود به صورت ماهانه)، یک ساله، به‌صورت با نام، الکترونیکی، معاف از مالیات و با امکان بازخرید پیش از سررسید منتشر می‌شود.

از جمله مزایای خرید این اوراق می‌توان به دریافت بالاترین نرخ سود اوراق منتشره فعلی شبکه بانکی، تضمین دریافت اصل و سود در مواعد مقرر و... اشاره کرد. 

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