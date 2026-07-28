دکتر للـهگانی در مراسم امضای تفاهمنامه با این وزارتخانه تصریح کرد:
بانک رفاه کارگران آماده تأمین مالی طرحهای توسعهای وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزارهای نوین بانکی است
بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از حوزه راه، مسکن و حملونقل کشور، با وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامه همکاری امضاء کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهمنامه طی مراسمی که به همین منظور در محل این بانک برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه و دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارتخانه رسید.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه صنعت حمل و نقل ازجمله صنایع مهم و استراتژیک کشور محسوب میشود تصریح کرد: آمادگی داریم از طریق ابزارهای نوین بانکی ازجمله اوراق گواهی سپرده خاص، فکتورینگ، برات الکترونیک و... نسبت به تامین مالی طرحهای توسعهای این صنعت اقدام کنیم.
وی افزود: بانک رفاه کارگران با بهرهگیری از ظرفیتهای ویژه و متمایزی که دراختیار دارد میتواند در اجرای طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت راه و شهرسازی مشارکت مؤثر داشته باشد و از پروژههای اولویتدار در حوزه راه، مسکن و حملونقل پشتیبانی کند.
دکتر للـهگانی صدور کارت رفاهی برای پرسنل وزارت راه و شهرسازی را ازجمله اهداف امضای تفاهمنامه با این وزارتخانه برشمرد و گفت: این کارت تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵.۲۵ درصد صادر میشود و میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد در ارتقای قدرت خرید و تأمین بخشی از نیازهای معیشتی و رفاهی کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به گستردگی پروژهها و تعدد پیمانکاران طرف همکاری با وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: این وزارتخانه به دلیل حجم بالای طرحهای عمرانی، زیربنایی و حملونقل، دارای شبکه وسیعی از پیمانکاران و فعالان اجرایی است و بانک رفاه میتواند با بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی به ویژه خدمت فکتورینگ، نقش مؤثری در تأمین نقدینگی این مجموعه ایفا کند.
دکتر للـهگانی با اشاره به ظرفیتهای متنوع بانک رفاه کارگران در حوزه تأمین مالی، اوراق گواهی سپرده خاص را یکی از ابزارهای مؤثر برای تجهیز منابع و پشتیبانی از طرحهای توسعهای برشمرد و گفت: بانک میتواند از طریق انتشار و بهکارگیری این ابزار، زمینه تأمین مالی هدفمند برای پروژهها و بنگاههای اقتصادی را فراهم کند؛ بهنحوی که منابع جذبشده در مسیر اجرای طرحهای اولویتدار و حمایت از فعالیتهای مولد بهکار گرفته شود و از این رهگذر، امکان پاسخگویی بهتر به نیازهای مالی فعالان اقتصادی، پیمانکاران و کسبوکارهای مرتبط نیز فراهم آید.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به افزایش سرمایه این بانک به ۱۵۰ همت، این اقدام را پشتوانهای مهم برای توسعه حمایتهای مالی از بخشهای مختلف اقتصادی دانست و افزود: تقویت بنیه سرمایهای بانک، ظرفیت این مجموعه را برای طراحی و بهکارگیری ابزارهای مالی، افزایش قدرت تسهیلاتدهی و حمایت مؤثرتر از کسبوکارها بهویژه در حوزههای تولیدی، پیمانکاری و خدماتی ارتقا داده است؛ موضوعی که میتواند در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، زمینه تسریع در اجرای پروژهها و رفع بخشی از نیازهای مالی فعالان این بخش را فراهم کند.
دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: بانک رفاه کارگران ازجمله بانکهای اثربخش شبکه بانکی در حمایت از واحدهای تولیدی در صنایع مختلف از جمله صنعت حمل و نقل محسوب میشود و به سهم خود قدردان این حمایتها هستیم.
وی افزود: با توجه به گستردگی مأموریتها و حجم بالای پروژههای این وزارتخانه در بخشهای راه، حملونقل، مسکن و زیرساخت، بهرهگیری از ظرفیتهای بانک رفاه کارگران و ابزارهای نوین تأمین مالی این بانک میتواند نقش مهمی در پشتیبانی از پیمانکاران، مشاوران، سرمایهگذاران و سایر فعالان این حوزه ایفا کند و زمینه تسهیل اجرای پروژهها، افزایش بهرهوری و تسریع در تحقق برنامههای توسعهای را فراهم سازد.
دکتر رحیمی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در دوره اخیر فعالیت خود پروژههای توسعهای متعددی را در دستور کار دارد، گفت: برای اجرای این طرحها و پیشبرد بهموقع برنامهها، بهرهمندی از حمایتها و ظرفیتهای مالی بانک رفاه کارگران یک ضرورت به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در تأمین منابع مورد نیاز، پشتیبانی از پیمانکاران و تسریع در روند اجرای پروژهها ایفا کند.