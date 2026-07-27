خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید اعضای هیأت‌ عامل بانک ملی ایران از واحدهای صنعتی استان قزوین؛

تاکید بر حمایت از بخش تولید

تاکید بر حمایت از بخش تولید
کد خبر : 1819216
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی استان قزوین و تقویت همکاری با مراکز تولیدی، اعضای هیأت ‌عامل بانک ملی ایران از شرکت «سیلیکون ناب» واقع در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این بازدید، هادی محبوبی، عضو هیأت‌ عامل و معاون امور شعب، بهرام واقفی، عضو هیأت ‌عامل و معاون بانکداری خرد و سید طاهر حسینی، رئیس اداره امور شعب قزوین، حضور داشتند.

محبوبی در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت واحدهای تولیدی به عنوان ارکان اصلی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: حمایت از بخش صنعت، بخشی از رسالت بنیادین بانک ملی ایران است. هدف ما ایجاد تعاملی سازنده، مستمر و مبتنی بر اعتماد متقابل با واحدهای تولیدی است تا بتوانیم در مسیر تأمین مالی و رفع موانع فعالیت اقتصادی، نقش مؤثرتری ایفا کنیم.

وی افزود: بانک ملی با شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و نیازهای تولیدکنندگان، تلاش خواهد کرد تا در چارچوب مقررات، بهترین حمایت‌ها را از این مجموعه‌ها به عمل آورد تا شاهد هم‌افزایی بیشتر میان بانک و بخش تولید باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل