بازدید اعضای هیأت عامل بانک ملی ایران از واحدهای صنعتی استان قزوین؛
تاکید بر حمایت از بخش تولید
در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی استان قزوین و تقویت همکاری با مراکز تولیدی، اعضای هیأت عامل بانک ملی ایران از شرکت «سیلیکون ناب» واقع در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این بازدید، هادی محبوبی، عضو هیأت عامل و معاون امور شعب، بهرام واقفی، عضو هیأت عامل و معاون بانکداری خرد و سید طاهر حسینی، رئیس اداره امور شعب قزوین، حضور داشتند.
محبوبی در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت واحدهای تولیدی به عنوان ارکان اصلی رشد اقتصادی و اشتغالزایی، خاطرنشان کرد: حمایت از بخش صنعت، بخشی از رسالت بنیادین بانک ملی ایران است. هدف ما ایجاد تعاملی سازنده، مستمر و مبتنی بر اعتماد متقابل با واحدهای تولیدی است تا بتوانیم در مسیر تأمین مالی و رفع موانع فعالیت اقتصادی، نقش مؤثرتری ایفا کنیم.
وی افزود: بانک ملی با شناخت دقیق از ظرفیتها و نیازهای تولیدکنندگان، تلاش خواهد کرد تا در چارچوب مقررات، بهترین حمایتها را از این مجموعهها به عمل آورد تا شاهد همافزایی بیشتر میان بانک و بخش تولید باشیم.