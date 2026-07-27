تاکید بر حمایت از بخش تولید

محبوبی در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت واحدهای تولیدی به عنوان ارکان اصلی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: حمایت از بخش صنعت، بخشی از رسالت بنیادین بانک ملی ایران است. هدف ما ایجاد تعاملی سازنده، مستمر و مبتنی بر اعتماد متقابل با واحدهای تولیدی است تا بتوانیم در مسیر تأمین مالی و رفع موانع فعالیت اقتصادی، نقش مؤثرتری ایفا کنیم.

وی افزود: بانک ملی با شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و نیازهای تولیدکنندگان، تلاش خواهد کرد تا در چارچوب مقررات، بهترین حمایت‌ها را از این مجموعه‌ها به عمل آورد تا شاهد هم‌افزایی بیشتر میان بانک و بخش تولید باشیم.