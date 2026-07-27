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از سوی هیئت داوران این جشنواره؛

نفرات برگزیده جشنواره ساخت تیزر تبلیغاتی «کارت رفاهی» بانک رفاه کارگران معرفی شدند

نفرات برگزیده جشنواره ساخت تیزر تبلیغاتی «کارت رفاهی» بانک رفاه کارگران معرفی شدند
کد خبر : 1819210
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جشنواره ساخت تیزر تبلیغاتی با موضوع خدمت «کارت رفاهی» بانک رفاه کارگران، با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران. بر اساس بیانیه پایانی هیئت داوران این جشنواره، متشکل از کارشناسان، متخصصان و پیشکسوتان حوزه‌های تبلیغات، بازاریابی و هنرهای تصویری، با وجود کیفیت مطلوب بسیاری از آثار، هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان مطابق استانداردهای حرفه‌ای تعیین‌شده موفق به کسب امتیاز لازم برای احراز «رتبه اول» نشدند. این تصمیم با هدف حفظ سطح کیفی جشنواره و تأکید بر ارتقای استانداردهای تولیدات تبلیغاتی اتخاذ شد. لازم به ذکر است این جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای خلاق و بهره‌گیری از ایده‌های نوین در معرفی خدمت کارت رفاهی برگزار شد و هیئت داوران در بررسی‌های خود، شاخص‌هایی نظیر خلاقیت در پیام‌رسانی، کیفیت فنی ساخت و میزان انطباق محتوا با ویژگی‌های این خدمت را به‌عنوان ملاک‌های اصلی امتیازدهی در نظر گرفتند.

نفرات برگزیده جشنواره ساخت تیزر تبلیغاتی «کارت رفاهی» بانک رفاه کارگران معرفی شدند
نفرات برگزیده جشنواره ساخت تیزر تبلیغاتی «کارت رفاهی» بانک رفاه کارگران معرفی شدنددر ادامه این بیانیه آمده است، در این رقابت، آقایان "حسین جوینی" و "سعید زمانی" به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جشنواره را به خود اختصاص دادند که با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی (رتبه دوم 3 و رتبه سوم 2 میلیارد ریال) از تلاش‌های این عزیزان در راستای تبیین مزیت‌های خدمت مذکور و نقش آن در افزایش قدرت خرید خانوارها تجلیل به عمل آمد. 

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