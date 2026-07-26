اقدام یادشده در چارچوب برنامه‌های بانک ملی ایران برای اصلاح ترکیب دارایی ها، افزایش بهره‌وری سرمایه، بهبود نقدشوندگی دارایی ها و اجرای سیاست خروج از بنگاه‌داری صورت گرفته و زمینه لازم را برای هدایت منابع به حوزه‌های اولویت‌دار و مأموریت‌های اصلی بانک فراهم می کند.

بانک ملی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت هلدینگ آینده‌پویا، در سال‌های اخیر مدیریت فعال پرتفوی سرمایه‌گذاری، واگذاری دارایی های غیراستراتژیک و تمرکز بر فعالیت‌های ارزش‌آفرین را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود دنبال کرده است.

این واگذاری، گامی مؤثر در مسیر تحقق برنامه‌های تحول‌آفرین بانک ملی ایران، اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های کلان خروج از بنگاه‌داری به شمار می رود و نشان‌دهنده عزم این بانک برای ارتقای بهره‌وری اقتصادی، صیانت از منافع ذینفعان و تمرکز هرچه بیشتر بر مأموریت‌های تخصصی و توسعه‌ای نظام بانکی است.

بانک ملی ایران اجرای برنامه‌های واگذاری دارایی های غیراستراتژیک و مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری ها را با رعایت اصول شفافیت، انضباط مالی، حداکثرسازی ارزش افزوده و حفظ منافع ذینفعان با جدیت ادامه خواهد داد.