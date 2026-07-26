خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک ملی ایران، گام دیگری در اجرای سیاست خروج از بنگاه‌داری برداشت/ هلدینگ آینده‌پویا ۴۱ هزار میلیارد ریال از دارایی های خود را واگذار کرد

بانک ملی ایران، گام دیگری در اجرای سیاست خروج از بنگاه‌داری برداشت/ هلدینگ آینده‌پویا ۴۱ هزار میلیارد ریال از دارایی های خود را واگذار کرد
کد خبر : 1818720
لینک کوتاه کپی شد.

هلدینگ آینده‌ پویا از شرکت‌های تابعه بانک ملی ایران، در راستای اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی و تکالیف قانونی مبنی بر خروج شبکه بانکی از بنگاه‌داری، موفق شد بخشی از دارایی های سرمایه‌گذاری خود را به ارزش بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال واگذار کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این واگذاری پس از انجام بررسی های کارشناسی، طی مراحل قانونی و با رعایت کامل الزامات حرفه‌ای و شفافیت در فرآیند معامله انجام شد و وجوه حاصل از آن نیز به طور کامل وصول شده است.

اقدام یادشده در چارچوب برنامه‌های بانک ملی ایران برای اصلاح ترکیب دارایی ها، افزایش بهره‌وری سرمایه، بهبود نقدشوندگی دارایی ها و اجرای سیاست خروج از بنگاه‌داری صورت گرفته و زمینه لازم را برای هدایت منابع به حوزه‌های اولویت‌دار و مأموریت‌های اصلی بانک فراهم می کند.

بانک ملی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت هلدینگ آینده‌پویا، در سال‌های اخیر مدیریت فعال پرتفوی سرمایه‌گذاری، واگذاری دارایی های غیراستراتژیک و تمرکز بر فعالیت‌های ارزش‌آفرین را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود دنبال کرده است.

این واگذاری، گامی مؤثر در مسیر تحقق برنامه‌های تحول‌آفرین بانک ملی ایران، اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های کلان خروج از بنگاه‌داری به شمار می رود و نشان‌دهنده عزم این بانک برای ارتقای بهره‌وری اقتصادی، صیانت از منافع ذینفعان و تمرکز هرچه بیشتر بر مأموریت‌های تخصصی و توسعه‌ای نظام بانکی است.

بانک ملی ایران اجرای برنامه‌های واگذاری دارایی های غیراستراتژیک و مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری ها را با رعایت اصول شفافیت، انضباط مالی، حداکثرسازی ارزش افزوده و حفظ منافع ذینفعان با جدیت ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل