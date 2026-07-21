"بانک برتر" در تأمین مالی سبز؛
تندیس «جایزه ملی انرژیهای تجدیدپذیر» به بانک تجارت اعطا شد
در آیین اختتامیه دهمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر ایران، بانک تجارت به واسطه نقشآفرینی مؤثر در تأمین مالی پروژههای زیربنایی و حمایت از صنایع سبز، موفق به کسب عنوان بانک برتر و دریافت «جایزه ملی انرژیهای تجدیدپذیر» شد. این جایزه که نماد تعهد به توسعه پایدار است، به پاس اقدامات راهبردی این بانک در مسیر گذار به انرژیهای پاک به مدیرعامل بانک تجارت اعطا گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، در رویداد تخصصی دهمین کنفرانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر که با حضور مدیران ارشد، صاحبنظران حوزه انرژی و مسئولان دولتی برگزار شد، این بانک بهعنوان بازوی توانمند نظام بانکی در حمایت از اقتصاد سبز معرفی شد. در این مراسم، مهندس محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، به نمایندگی از وزیر نیرو، ضمن تقدیر از عملکرد این بانک در تخصیص منابع مالی به پروژههای استراتژیک حوزه تجدیدپذیر، تندیس ملی این کنفرانس را به دکتر اخلاقی، تقدیم کرد.
انتخاب بانک تجارت برای دریافت این نشان ملی، نتیجه ارزیابیهای دقیق از رویکرد این بانک در سالهای اخیر بوده و این بانک، با درک صحیح از ضرورت کاهش ناترازیهای انرژی و توجه به مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی، سهم قابلتوجهی از سبد اعتباری خود را به طرحهای ملی حوزه انرژیهای پاک از جمله نیروگاههای خورشیدی و بادی اختصاص داده است. این حمایت مالی نه تنها به تثبیت ظرفیتهای تولید برق در کشور کمک کرده، بلکه بستری مطمئن برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه فراهم آورده است.
اعطای این جایزه ملی به بانک تجارت، گواهی بر همسویی سیاستهای اعتباری این بانک با اولویتهای کلان کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است؛ اقدامی که انتظار میرود با شتابگیری پروژههای نیروگاهی در ماههای پیشرو، آثار مثبت اقتصادی و زیستمحیطی آن در سراسر کشور ملموستر شود.