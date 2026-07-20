ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‎ گانی طی سخنانی در این دیدار اظهار داشت: همواره خود را مدیون ایثارگری شهدا می‌دانیم و تلاش ما در بانک رفاه این است که در مسیر خدمت به خلق، با تکیه بر آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ ایثار، گام‌های موثری برداریم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا برای ما توفیقی الهی است تا با بازخوانی رشادت‌های این عزیزان، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و میهن اسلامی با روحیه‌ای مضاعف گام برداریم.

خانواده این شهید گران‌قدر نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر للـه‌ گانی، از توجه و اهتمام ویژه مدیرعامل بانک رفاه کارگران نسبت به سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کردند.

در پایان این دیدار، دکتر للـه‎ گانی با اهدای لوح تقدیر، از صبر و استقامت خانواده این شهید گران‌قدر تجلیل به عمل آورد.

لازم به ذکر است، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه در ادامه با حضور بر مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای شهرستان پردیس، با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند.