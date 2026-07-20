مدیرعامل بانک رفاه کارگران در تجلیل از خانواده معظم شهید تاکید کرد
ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
دکتر اسماعیل للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در راستای تکریم مقام شامخ شهدا، با حضور در منزل یکی از شهدای والامقام جنگ رمضان، از خانواده این شهید گرانقدر تجلیل بهعمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه گانی طی سخنانی در این دیدار اظهار داشت: همواره خود را مدیون ایثارگری شهدا میدانیم و تلاش ما در بانک رفاه این است که در مسیر خدمت به خلق، با تکیه بر آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ ایثار، گامهای موثری برداریم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا برای ما توفیقی الهی است تا با بازخوانی رشادتهای این عزیزان، در مسیر خدمترسانی به مردم و میهن اسلامی با روحیهای مضاعف گام برداریم.
خانواده این شهید گرانقدر نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر للـه گانی، از توجه و اهتمام ویژه مدیرعامل بانک رفاه کارگران نسبت به سرکشی از خانوادههای معظم شهدا قدردانی کردند.
در پایان این دیدار، دکتر للـه گانی با اهدای لوح تقدیر، از صبر و استقامت خانواده این شهید گرانقدر تجلیل به عمل آورد.
لازم به ذکر است، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه در ادامه با حضور بر مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای شهرستان پردیس، با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید بیعت کردند.