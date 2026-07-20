دکتر للـهگانی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه شهید بهشتی:
بانک رفاه کارگران در سالهای اخیر گامهای اثربخشی در مسیر حمایت از نظام آموزش عالی برداشته است
بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با این دانشگاه تفاهمنامه همکاری امضاء کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهمنامه طی مراسمی که به همین منظور در محل این دانشگاه برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و دکتر آقامیری رئیس دانشگاه رسید.
دکتر للـهگانی طی سخنانی در این مراسم هدف از امضای این تفاهمنامه را پشتیبانی از برنامههای توسعهای این دانشگاه برشمرد و گفت: بانک رفاه کارگران به عنوان بزرگترین بانک اجتماعی کشور در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در راستای حمایت از نظام آموزش عالی کشور داشته و با استفاده از ابزارها و محصولات نوین بانکی، گامهای اثربخشی در مسیر حمایت از دانشگاهها و تامین مالی طرحهای اجرایی آنها برداشته است.
وی افزود: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد در قالب این تفاهمنامه در حوزه ساخت خوابگاههای دانشجویی، تجهیز آزمایشگاهها، اعطای تسهیلات ودیعه و خرید مسکن اعضای هیئت علمی و ... همکاریهای مشترک خود با دانشگاه را توسعه دهد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به کارت رفاهی متصل به اوراق گام اشاره کرد و گفت: این کارت از جمله محصولات این بانک در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها است که تا سقف 500 میلیون تومان با کارمزد حدود 5 درصد صادر میشود. در حال حاضر علاوه بر مراجعه حضوری به شعب، امکان صدور این کارت از طریق سامانه "فرارفاه" بانک به صورت کاملا غیرحضوری فراهم شده و میتوانیم نسبت به ارائه آن به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه اقدام کنیم.
وی افزود: متقاضیان میتوانند با افتتاح حساب در این سامانه (فرارفاه)، درخواست خود را از این طریق ثبت و پس از دریافت کارت، به سامانه خرید اعتباری "وایب" منتقل و نسبت خرید کالا و خدمات از هزاران فروشگاه متصل به آن اقدام کنند.
دکتر للـهگانی در پایان گفت: بانک رفاه کارگران به واسطه سهامداری سازمان تامین اجتماعی با بخش عمده جامعه در ارتباط است و در سالهای اخیر با رویکردی مردمی، تلاش کردهایم خدمات خود را متناسب با نیازهای واقعی جامعه گسترش داده و در مسیر بهبود دسترسی و کیفیت خدمات مالی برای اقشار مختلف، گامهای مؤثری برداریم.
دکتر آقا میری رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز طی سخنانی در این مراسم با قدردانی از حمایتهای بانک رفاه کارگران از این دانشگاه گفت: امضای این تفاهمنامه نقطهعطفی در مسیر همکاریهای مشترک این دانشگاه و بانک محسوب میشود و میتواند بستر توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه را فراهم کند.
وی افزود: بانک رفاه کارگران ازجمله بانکهای مردمی و مطمئن شبکه بانکی محسوب میشود و نقش این بانک در حمایت از اقتصاد کشور در شرایط فعلی که این حوزه با چالشهایی مواجه است، شایسته قدردانی است.
دکتر آقا میری در پایان تصریح کرد: دانشگاه شهید بهشتی برنامههای توسعهای مختلفی در حوزه آموزشی و پژوهشی دارد که در مسیر اجرای آنها نیازمند حمایتهای بانک رفاه کارگران هستیم.