به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، حساب مشترک خانوادگی می‌تواند یکی از ساده‌ترین ابزارها برای نظم دادن به دخل‌وخرج خانه باشد. وقتی هزینه‌های زندگی میان چند نفر تقسیم می‌شود، داشتن یک حساب مشخص برای اجاره، قسط، خرید خانه، درمان، آموزش فرزندان، سفر یا پس‌انداز خانوادگی می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند. به‌جای اینکه هر هزینه از حساب یک نفر پرداخت شود و بعداً درباره سهم هر فرد اختلاف پیش بیاید، حساب مشترک کمک می‌کند پول‌های مربوط به خانواده در یک مسیر مشخص مدیریت شود.