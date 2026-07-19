نقشآفرینی بانک توسعه صادرات ایران در تأمین مالی ۱۵ میلیارد دلاری
معاون بینالملل بانک توسعه صادرات ایران، برنامههای راهبردی سال ۱۴۰۵ برای هوشمندسازی خدمات ارزی و توسعه روابط کارگزاری بینالمللی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، محمدرضا بختیاری با بیان اینکه این بانک این تنها اگزیمبانک در شبکه بانکی کشور است، اظهار داشت: اگزیمبانکها در تمامی کشورهای دنیا به عنوان بازوی تخصصی برای تأمین مالی، ارائه خدمات صادراتی و وارداتی و تسهیل تجارت بینالملل فعالیت میکنند. در ایران نیز این بانک با هدف حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی و تسهیل واردات کالاهای اساسی جهت تقویت ارزآوری کشور، خدمات تخصصی به بازرگانان ارائه میدهد.
بختیاری با اشاره به عملکرد ۳۵ ساله این بانک گفت: با توجه به محدودیت های بین المللی طی این مدت بیش از ۱۵ میلیارد دلار تأمین مالی در داخل و خارج از کشور انجام شده و تمرکز بانک در بازارهای آسیای میانه، آسیای شرقی و کشورهای همسایه بر صدور خدمات فنی-مهندسی و تأمین مالی پروژهها بوده است. وی در بخش پروژه های داخلی هم به مشارکت در تأمین مالی پتروشیمیهای "سلمان فارسی" و "بوشهر" اشاره کرد.
عملکرد سال ۱۴۰۴ و اولویتهای ارزی
وی با تأکید بر اینکه تسهیل و تسریع در خدمات ارزی اولویت نخست این بانک است، افزود: «بیش از ۶۰ درصد درآمدهای کارمزدی بانک از خدمات ارزی حاصل شده و در سال ۱۴۰۴ موفقیتهای چشمگیری در جذب منابع سپرده ارزی و کاهش هزینههای نقل و انتقالات وجوه از طریق شرکتهای کارگزاری داشتهایم.
معاون بینالملل بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: علاوه بر حمایت ویژه از سرمایه در گردش صادرکنندگان، در حوزه ارائه خدمات به واردکنندگان نیز در قالب تسهیلات مرابحه ریالی برای واردکنندگان کالاهای اساسی، منطبق با سیاستهای بانک مرکزی، اقدامات مؤثری صورت گرفته است.
برنامههای راهبردی برای سال ۱۴۰۵
بختیاری در تشریح چشمانداز سال ۱۴۰۵ از مهاجرت از سیستم سنتی به سامانه متمرکز ارزی به عنوان اولویت اصلی یاد کرد و گفت: هدفگذاری ما رسیدن به سهم ۶ درصدی از تراز کل ارزی کشور است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای طرح "الماسان" در زمینه خدمات ارزی، صدور ضمانتنامه و توسعه روابط کارگزاری با روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه، در پی دستیابی به نتایج مطلوبتری هستیم. همچنین تقویت بدنه منابع انسانی و بهرهگیری از متخصصان جدید در حوزه کسب و کار بانکداری بینالملل، محور اصلی توسعه کسبوکار بانک در آینده خواهد بود.