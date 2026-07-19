بانک توسعه تعاون در مسیر تحول دیجیتال؛ نخستین برات الکترونیکی صادر شد
رامین نجمی، معاون مدیرعامل در امور توسعه کسب و کار و خدمات نوین بانکی، صدور نخستین برات الکترونیکی در این بانک را گامی مهم در مسیر هوشمندسازی نظام مالی، افزایش شفافیت و تسهیل تأمین مالی زنجیره تولید دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، رامین نجمی، معاون مدیرعامل در امور توسعه کسب و کار و خدمات نوین بانکی، با اشاره به صدور نخستین برات الکترونیکی در این بانک گفت: این اقدام را میتوان نقطه عطفی در مسیر توسعه خدمات مالی نوین و حرکت هوشمندانه بانک توسعه تعاون به سمت بانکداری دیجیتال دانست. این اقدام راهبردی، علاوه بر همسویی با سیاستهای کلان کشور در حوزه هوشمندسازی نظام مالی و تسهیل فرآیندهای تجاری، نقش مؤثری در افزایش شفافیت، سرعت و دقت مبادلات مالی ایفا میکند.
نجمی افزود: برات الکترونیکی، نسخه دیجیتال و بهینهشده ابزار سنتی برات است که بر بستر امن سامانههای بانکی صادر و مدیریت میشود. با راهاندازی این خدمت در بانک توسعه تعاون، فعالان اقتصادی، بهویژه شرکتهای تعاونی و بنگاههای تولیدی، میتوانند بدون نیاز به جابهجایی فیزیکی اسناد کاغذی و مراجعات مکرر حضوری، تمام فرآیندهای مربوط به تعهدات مالی و پرداختهای مدتدار را بهصورت کاملاً الکترونیکی و با امنیت بالا انجام دهند.
وی با تأکید بر مزیتهای این ابزار بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای برات الکترونیکی، افزایش چشمگیر شفافیت و قابلیت رهگیری در مبادلات مالی است. تمام مراحل صدور، پذیرش و انتقال این ابزار بهصورت دقیق در سامانه ثبت میشود؛ فرآیندی که ریسکهای عملیاتی و احتمال بروز خطا یا سوءاستفاده را به حداقل میرساند. همچنین حذف اسناد کاغذی، صرفهجویی قابل توجهی در زمان و هزینههای عملیاتی مشتریان و بانک به همراه خواهد داشت.
معاون مدیرعامل در امور توسعه کسب و کار و خدمات نوین بانکی بانک توسعه تعاون ادامه داد: نگاه ما در این معاونت، بهرهگیری از ابزارهایی است که به تأمین مالی زنجیره تولید کمک کند. برات الکترونیکی این امکان را برای بنگاهها فراهم میکند تا تعهدات مالی خود را در قالبی مطمئن، معتبر و قابل انتقال به طرفهای تجاری ارائه دهند. این موضوع موجب میشود گردش مالی در زنجیره تأمین با سهولت و روانی بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: بانک توسعه تعاون با درک مأموریت ذاتی خود در حمایت از بخش تعاون و تولید کشور، در تلاش است با ارائه خدمات نوآورانه، مسیر فعالیتهای اقتصادی را هموارتر سازد. صدور نخستین برات الکترونیکی تنها بخشی از مجموعه خدمات این بانک است. در حال حاضر، اداره کل تأمین مالی نوین بانک توسعه تعاون، سبد متنوعی از ابزارهای مالی را برای مشتریان خود فراهم کرده است که از جمله آنها میتوان به اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) برای تأمین مالی زنجیره تأمین، گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص)، تأمین مالی جمعی و انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اشاره کرد.
نجمی در پایان خاطرنشان کرد: بیتردید، گسترش استفاده از ابزارهایی مانند برات الکترونیکی، افزون بر کاهش بروکراسیهای سنتی، به ارتقای اعتماد در معاملات تجاری، بهبود فضای کسبوکار و افزایش کارایی در نظام مالی کمک شایانی خواهد کرد. بانک توسعه تعاون نیز با عزمی جدی در این مسیر گام برداشته و با تکیه بر ابزارهای نوین مالی، حامی مطمئن تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.