رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
از افزایش نقشآفرینی و تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون حمایت میکنیم
علیرضا منادی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: «بانک توسعه تعاون در زمان جنگ اخیر، جهادی در جامعه حضور داشت و فعالیت مدیران بانک، مایه و سرمشقی برای دیگر مدیران است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «حمایت بانک توسعه تعاون در زمان جنگ رمضان از تعاونیها، کار بسیار بزرگی در نوع خود بود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «حمایت بانک توسعه تعاون فقط به تعاونیها محدود نشده، بلکه پشتیبانی از کارآفرینان، فعالان بخش خصوصی و کارگاههای کوچک و متوسط را نیز در بر گرفته است.»
منادی اضافه کرد: «بنگاههای کوچک و متوسط در تجربه اقتصادهای موفق، به دلیل سهم بالا در اشتغال، انعطافپذیری تولیدی و توان جذب نیروی کار محلی، از ارکان رشد فراگیر محسوب میشوند و حمایت این بانک از این بنگاهها، رونق اقتصادی به همراه دارد.»
این نماینده مجلس یادآور شد: «بانک توسعه تعاون، با وجود نقش بالقوه مهم در کاهش شکاف اعتباری، همواره تلاش کرده است میان حمایت از تولید و حفظ سلامت مالی توازن برقرار کند. این بانک در این مسیر، ظرفیتهای قابلتوجهی برای گسترش خدمات به بنگاههای کوچک و متوسط در اختیار دارد و تاکنون نیز موفق بوده است.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: ما در مجلس، از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بهجد حمایت خواهیم کرد و در این برهه، دولت نیز باید در این مسیر پشتیبانی کند تا این بانک خوشنام بتواند بیش از پیش در جامعه نقشآفرینی کند.