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رشد 80 درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران در بهار امسال

رشد 80 درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران در بهار امسال
کد خبر : 1814205
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پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 80 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، طبق گزارش عملکرد سه ماه اول سال جاری، این بانک در مدت یاد شده مبلغ 171 هزار و 941 میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در حوزه تجارت خارجی پرداخت کرده است.

بنابراین گزارش، میزان تسهیلات این بانک در مدت مشابه سال گذشته مبلغ 95 هزار و 566 میلیارد ریال بوده که مقایسه این دو رقم بیانگر رشد 80 درصدی پرداخت تسهیلات در سه ماه اول سال جاری است.

این عملکرد نشان دهنده تداوم نقش آفرینی بانک توسعه صادرات ایران در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی، تجارت بین الملل و حمایت از تولید، صادرات غیر نفتی و فعالان اقتصادی کشور است.

 

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