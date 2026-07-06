پیام مدیرعامل بیمه دی به مردم مقاوم، مجاهد و داغدار مبعوث شده: این روزها ، روز نمایش اقتدار ، اتحاد مقدس ، همبستگی و قدر شناسی از امام شهید است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی ، در پیام هادی عبداللهی ، مدیرعامل بیمه دی آمده است :

زیستن و درک زمان ولی امر مسلمین و رهبری جامع الاطراف، که در مجاهدت و ایستادگی در برابر ظالمان و مستبدان، محکم و استوار ، در بندگی و عبادت، با تقوا و زاهد، در علم و دانش ، سرآمد و فاضل ، در حکمرانی ، مقتدر و با صلابت ، در دوراندیشی، احیاگر غرور و عزت ایرانی و اسلامی ، در احیای زبان ، فرهنگ و حفظ مرز و بوم ، ایرانی ترین رهبر تاریخ، حضرت امام شهید ، سید علی حسینی خامنه ای ، برای همه ما ، افتخاری بزرگ به شمار می آید و شهادت ایشان توسط فرعونیان زمان و ضحاکان عالم، سنگین، جانکاه و غیر قابل باور است.

اما این روزها پس از بیش از چهار ماه فراق همراه با مقاومت جانانه نیروهای مسلح قهرمان و حضور مردم مبعوث شده در خیابان ، نوبت به وداع با ابر مرد تاریخ ایران اسلامی رسیده است ، روزها و شب های پیش رو ، روزهای اشک و غم فراق ، روزهای قدردانی از پدر و قائد امت ، روزهای نمایش همبستگی و اتحاد مردم قدر شناس ایران است ، پس با چشمانی اشکبار ، دلی محزون و با مشتهای گره کرده در برابر قاتلان و دجالان تاریخ در وداع و تشییع تاریخی امام امت ، متحد و منسجم می آییم تا ضمن نمایش وحدت و اقتدار، جانمان را تا بهشت بدرقه کنیم .

بیمه دی به عنوان خادم جامعه ایثار و شهادت، در کنار همه مردم شریف، قدرشناس و مبعوث شده ایران اسلامی ، با برپایی موکب در مصلای تهران ( ، خیابان قنبرزاده میدان چهارم) و مراسم تشییع پیکر مطهر جان ایران در تهران ( خیابان های آزادی و دماوند ) و در شهرهای مقدس قم و مشهد (با استقرار بیش از ۱۰ دستگاه امبولانس ، پزشک ، تجهیزات و اقلام درمانی و دارویی ) در آیین وداع و تشییع حضور خواهد یافت و خدمتگزار عاشقان و دلباختگان رهبر و پدر شهید امت خواهد بود.

اینجانب از ملت عزیز انقلابی، همکاران گرامی صنعت بیمه ، کارکنان همیشه در صحنه و شبکه فروش گرانقدر بیمه دی ، دعوت می نمایم‌ تا با حضور دشمن شکن خود، ضمن نمایش همبستگی، اتحاد مقدس و عرض ارادت به محضر امام شهید ، با ترسیم تصویری از همدلی و وحدت، باعث امید در دل رهروان و علاقمندان آقای شهید ایران و ایجاد یاس و شکست در دل دشمنان این آب و خاک شویم .

هادی عبداللهی

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