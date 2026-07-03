به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، این شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ موفق شده به سود خالصی بالغ بر ۲۲٫۴۶۵میلیارد ریال (سود هر سهم ۱٫۱۲۳ریال) دست یابد.

براساس مصوبه مجمع٫ ۱۳٫۰۰۰ میلیارد ریال از سود خالص (معادل ۶۵۰ ریال به ازای هر سهم) بین سهامداران تقسیم شد.

همچنین طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در سامانه کدال، سود سهامداران حقیقی و حقوقی پرداخت خواهد شد.

مجمع بیمه دی موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس قانونی و روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه رسمی این شرکت انتخاب کرد.

شایان ذکر است که شرکت بیمه دی در سال مذکور، توانسته توفیقاتی از جمله موراد زیر را به دست آورد: صدرنشینی در صنعت با کسب رتبه نخست صنعت بیمه در میان شرکت‌های بیمه عمومی غیردولتی با فروش ۶۵ هزار میلیارد تومان (همت) حق‌بیمه تولیدی و رشد ۱۰۱ درصدی ، رشد تعدادی بیمه نامه صادره با تحقق رشد ۹ درصدی (در شرایطی که کل صنعت با کاهش ۱.۵ درصدی مواجه بود)، رتبه اول درمان با کسب رتبه اول در بیمه‌های درمان با سهم بازار ۲۰ درصدی، سودآوری سرمایه‌گذاری با جهش بی‌نظیر ۱۵۰ درصدی در درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری (از ۶۳۹ میلیارد تومان به بیش از ۱,۶۰۱ میلیارد تومان)، بهبود نسبت خسارت با کاهش ۱.۶ درصدی نسبت خسارت، در حالی که این شاخص در کل صنعت بیمه ۱۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین رسیدن به بیش از ۱.۴۵ میلیون کاربر فعال (رشد ۱۳۷ درصدی) و افزایش خدمات سامانه به بیش از ۱۰۶ خدمت، ثبت فروش موفق ۲۰۲۵ میلیارد تومانی از طریق شعبه هوشمند و ۷۵ میلیارد تومانی در اپلیکیشن دی دار ، کسب رتبه اول گروه مؤسسات بیمه‌ای در همایش ۱۰۰ شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی، کسب جایگاه ۴۰ در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، دریافت تندیس زرین اعتماد مشتریان و رشد ۹۶ درصدی در جلب اعتماد عمومی در رشد تعداد بیمه شدگان نیز بخش دیگری از توفیقات بیمه دی در سال ۱۴۰۴ بوده است.

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