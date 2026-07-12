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شماره جدید ماهنامه «سفیر» منتشر شد

شماره جدید ماهنامه «سفیر» منتشر شد
کد خبر : 1812184
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سیصد و بیست و سومین شماره ماهنامه «سفیر»، نشریه داخلی بانک ملی ایران، ویژه خردادماه ۱۴۰۵ منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این شماره با تمرکز بر موضوعات راهبردی نظام بانکی، تامین مالی تولید، اقتصاد پساجنگ، نوآوری‌های مالی و تاریخ بانکداری، مجموعه‌ای از تحلیل‌ها، گزارش‌ها و یادداشت‌های تخصصی را در اختیار مخاطبان قرار داده است.

 پرونده ویژه این شماره با عنوان «تامین مالی تولید در شرایط تورمی؛ از چالش تا راهکار» به بررسی مهم‌ترین موانع و راهکارهای حمایت از تولید در فضای اقتصادی کشور می‌پردازد. همچنین در گزارشی با عنوان «از راهبرد بانک ملی ایران در وصول مطالبات تا حمایت هدفمند از تولیدکنندگان»، نقش مدیریت مطالبات در تقویت توان تسهیلات‌دهی و پشتیبانی از بخش تولید تشریح شده است.

 در ادامه، مقالاتی با موضوعات «حمایت از تولید، سلامت کفایت سرمایه و تاب‌آوری بلندمدت»، «تامین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای نوین؛ مسیر پایدار حمایت از تولید» و «چرا هویت مالی مهم‌تر از منابع مالی است؟»، ابعاد مختلف سیاست‌های نوین بانکداری و الزامات توسعه پایدار نظام مالی را مورد واکاوی قرار می‌دهند.

 این شماره همچنین با انتشار یادداشت «نقش نظام پولی و بانکی در بازسازی اقتصاد جنگی»، به بررسی وظایف و مسئولیت‌های شبکه بانکی در دوران بازسازی اقتصادی پرداخته است.

 بخش تاریخ و فرهنگ بانکداری نیز با مطالبی همچون «موزه بانک ملی ایران؛ بستر اتصال حافظه تاریخی و فرهنگ بانکداری» و «تأخیر در جمع‌آوری اسکناس‌های بانک شاهنشاهی ایران»، نگاهی به میراث تاریخی بانکداری کشور و سیر تحول نظام پولی ایران دارد.

 سیصد و بیست و سومین شماره ماهنامه «سفیر» با مجموعه‌ای از مطالب تحلیلی، پژوهشی و فرهنگی، تلاش دارد تصویری جامع از مهم‌ترین مسائل روز نظام بانکی و اقتصاد کشور ارائه دهد.

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