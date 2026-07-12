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با حساب وکالتی در موسسه اعتباری ملل خودرو وارداتی بخرید

با حساب وکالتی در موسسه اعتباری ملل خودرو وارداتی بخرید
کد خبر : 1811964
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همزمان با آغاز ثبت‌نام متقاضیان خرید خودروهای وارداتی، امکان ایجاد حساب وکالتی و مسدودسازی وجه موردنیاز این طرح در شعب و متابانک مؤسسه اعتباری ملل فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل: طبق این گزارش  متقاضیان خرید خودروهای وارداتی می‌توانند از روز یکشنبه مورخ  ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵ تا  پایان روز جمعه مورخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به شعب و متابانک مؤسسه به نشانی https://metabank724.com ، نسبت به ایجاد حساب وکالتی اقدام کنند و مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان) را در حساب خود مسدود نمایند.

ثبت‌نام متقاضیان خرید خودروهای وارداتی نیز از روز یکشنبه ۲۱ تیر ماه آغاز شده و تا پایان روز یکشنبه ۲۸ تیر ماه از طریق سامانه اتونوین ادامه خواهد داشت.

مؤسسه اعتباری ملل با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، امکان ایجاد حساب وکالتی را برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی فراهم کرده است.

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