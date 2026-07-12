خدمات بانک تجارت پس از حمله سایبری چگونه از سر گرفته شد؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، حسین طهرانی، معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت با اشاره به اختلال ایجادشده در زیرساخت‌های هسته‌ای (Core) شرکت خدمات انفورماتیک، بیان کرد: از صبح روز شنبه ۲۳ خردادماه، شبکه بانکی کشور با رخدادی بی‌سابقه مواجه شد که دسترسی به سرویس‌های چهار بانک بزرگ کشور، از جمله بانک تجارت، را با اختلال روبه‌رو کرد و روند ارائه برخی خدمات بانکی را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: بانک تجارت با اتکا به آمادگی‌های پیش‌دستانه و سناریو‌های تداوم خدمت که از سال گذشته و پس از تجربیات مشابه در صنعت بانکداری تدوین شده بود، در همان دقایق نخست ستاد مدیریت بحران را فعال کرد تا تداوم خدمات بانکی برای مشتریان حفظ شود.

طهرانی با اشاره به اقدامات فنی انجام‌شده، گفت: تیم‌های تخصصی بانک به‌صورت شبانه‌روزی در مراکز عملیاتی مستقر شدند و توانستند در کمتر از ۱۲ ساعت از زمان وقوع حادثه، راهکار جایگزین را عملیاتی کرده و چرخه خدمت‌رسانی را برای تمامی شعب سراسر کشور و درگاه‌های پرداخت برقرار کنند و از وقفه گسترده در خدمات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این اقدام، علاوه بر تداوم خدمات بانک تجارت، با مدیریت فنی و راهبری عملیاتی، مسیر بازگشت خدمات را برای سایر بانک‌های تحت مدیریت شرکت خدمات انفورماتیک نیز هموار کرد و موجب شد توقف خدمات بانکی در سطح شبکه به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت دارایی‌ها و اطلاعات مشتریان خط قرمز شبکه بانکی است، اظهار کرد: داده‌های مشتریان همواره در محیطی امن و مستقل از زیرساخت‌های آسیب‌دیده نگهداری می‌شود و به‌دلیل بهره‌گیری از لایه‌های متعدد پایش و پشتیبان‌گیری، حملات سایبری اخیر هیچ‌گونه خدشه‌ای به تمامیت، محرمانگی و امنیت اطلاعات حساب‌های مشتریان وارد نکرده است.

طهرانی افزود: اگر مغایرت‌های جزئی یا تراکنش‌های ناموفقی مشاهده شده، ناشی از اختلال فنی تحمیلی بوده و تیم‌های فنی با استفاده از سامانه‌های تطبیق هوشمند، به‌صورت لحظه‌ای در حال اصلاح آنها هستند تا کوچک‌ترین اثر نامطلوبی متوجه دارایی مشتریان و خدمات بانکی نشود.

وی درباره آخرین وضعیت خدمات بانکی نیز گفت: در حال حاضر بخش عمده خدمات حیاتی شامل تراکنش‌های کارتی، کارت‌به‌کارت، درگاه‌های پرداخت، دریافت و پرداخت نقدی، واریز و برداشت و بسیاری از خدمات پرکاربرد فعال است. همچنین سرویس‌های بین‌بانکی از جمله ساتنای وارده، پایای شعبه‌ای و تسویه شاپرک نیز به‌طور کامل عملیاتی شده‌اند و در حال ارائه خدمت هستند.

معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت با اشاره به برنامه بازگشت به شرایط پایدار، بیان کرد: این برنامه در سه مرحله شامل تثبیت خدمات فعلی، تکمیل سرویس‌های باقی‌مانده و بازگشت مرحله‌بندی‌شده و کنترل‌شده به زیرساخت اصلی دنبال می‌شود تا پایداری خدمات بانکی به‌صورت کامل محقق شود.

وی افزود: بانک تجارت در مسیر بازگشت به پایداری، به‌صورت همزمان همکاری با شرکت خدمات انفورماتیک برای بازگشت ایمن به زیرساخت‌های پیشین و تقویت مسیر‌های جایگزین بومی را دنبال می‌کند تا استقلال عملیاتی بیشتری به دست آورد و تاب‌آوری شبکه افزایش یابد.

طهرانی در پایان با اشاره به اینکه اختلالات اخیر ناشی از حمله سایبری به بخشی از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور و خارج از حیطه اختیارات و کنترل داخلی بانک تجارت بوده است، گفت: تجربه این رخداد نشان داد که در مواجهه با تهدیدات سایبری، حفظ امنیت اطلاعات و دارایی‌های مشتریان و تداوم ارائه خدمات، مهم‌ترین اولویت شبکه بانکی است. به همین دلیل، با بهره‌گیری از سازکار‌های امنیتی، پایش مستمر و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی، روند بازگشت خدمات با سرعت و دقت دنبال شد و همچنان تا دستیابی به پایداری کامل ادامه خواهد داشت.