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مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در بانک تجارت برگزار شد

مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در بانک تجارت برگزار شد
کد خبر : 1811753
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مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی»با حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل، مدیران ارشد و جمع کثیری از کارکنان بانک تجارت در بانک تجارت برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این مراسم که با هدف بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید انقلاب و شهدایی از بیت معزز ایشان و با حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل، مدیران ارشد و جمع کثیری از کارکنان بانک تجارت، با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز و در ادامه فضای جلسه با ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی ذاکرین اهل بیت (ع) حال و هوای معنوی یافت.

مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در بانک تجارت برگزار شد

‌در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای رهبر شهید و فقید انقلاب، بر پایبندی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌اله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تاکید نمودند.

مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در بانک تجارت برگزار شد

‌همزمان با این مراسم، در تمامی مدیریت‌های شعب استان‌ها نیز مراسم مشابهی برگزار شد.

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