مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در بانک تجارت برگزار شد
مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی»با حضور مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و هیاتعامل، مدیران ارشد و جمع کثیری از کارکنان بانک تجارت در بانک تجارت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این مراسم که با هدف بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید انقلاب و شهدایی از بیت معزز ایشان و با حضور مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و هیاتعامل، مدیران ارشد و جمع کثیری از کارکنان بانک تجارت، با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید آغاز و در ادامه فضای جلسه با ذکر مصیبت و مرثیهسرایی ذاکرین اهل بیت (ع) حال و هوای معنوی یافت.
در پایان این مراسم، شرکتکنندگان ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای رهبر شهید و فقید انقلاب، بر پایبندی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتاله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) تاکید نمودند.
همزمان با این مراسم، در تمامی مدیریتهای شعب استانها نیز مراسم مشابهی برگزار شد.