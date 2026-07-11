مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در بانک تجارت برگزار شد

به گزارش ایلنا، این مراسم که با هدف بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید انقلاب و شهدایی از بیت معزز ایشان و با حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل، مدیران ارشد و جمع کثیری از کارکنان بانک تجارت، با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز و در ادامه فضای جلسه با ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی ذاکرین اهل بیت (ع) حال و هوای معنوی یافت.

‌در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای رهبر شهید و فقید انقلاب، بر پایبندی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌اله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تاکید نمودند.

‌همزمان با این مراسم، در تمامی مدیریت‌های شعب استان‌ها نیز مراسم مشابهی برگزار شد.

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