فروش ارز به زائرین اربعین حسینی در شعب منتخب بانک ملی ایران آغاز شد + لیست شعب منتخب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، با توجه به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و ضرورت ارائه خدمات شایسته به زائرین محترم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) امکان خرید ارز از روز شنبه ۲۰ تیرماه حداکثر به مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق و یک بار در سال با نرخ فروش ارز اسکناس مندرج در سامانه ارزی ملی «سام» فراهم شده و تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۲ مردادماه نیز به صورت ۲۴ ساعته ادامه دارد.

شرط خرید ارز در بله، ثبت نام در سماح است برای خرید ارز، زائران بالای ۵ سال باید اصل کارت ملی و گذرنامه یا برگه تردد اربعین معتبر ارائه دهند.همچنین برای خرید ارز اربعین لازم است قبل از مراجعه به پیام رسان بله، در سامانه "سماح" ثبت نام کرده و بعد از ۲۴ ساعت می توانید برای خرید ارز به پیام رسان بله مراجعه کنید.متقاضیان می‌بایست ارز موردنیاز را از طریق اپلیکیشن بله خریداری کرده و با ارائه مدارک هویتی خود به شعب بانک انتخابی مراجعه کنند.شایان ذکر است برای دریافت، سرپرست خانواده می‌تواند با ارائه مدارکی خود و اعضا خانواده ارز را دریافت کند وحضور اعضای خانواده در شعبه الزامی نیست .

ارز اربعین با ارز مسافرتی متفاوت است

نکته قابل‌توجه اینکه دریافت ارز اربعین تأثیری بر سهمیه ارز مسافرتی سالانه افراد ندارد و زائران می‌توانند علاوه بر ارز اربعین، برای ارز مسافرتی نیز اقدام کنند.متقاضیان برای خرید ارز لازم است با مراجعه به بخش خدمات پیام‌رسان بله از بخش ارز اربعین اقدام کنند.

خرید ارز در بله با انتخاب گزینه "ارز اربعین"

براساس این گزارش، کاربران پس از ورود به بخش خدمات، با انتخاب گزینه «ارز اربعین» و بانک موردنظر، مشخصات فردی، میزان ارز (تا سقف ۲۰۰ هزار دینار)، تاریخ و استان موردنظر را ثبت کرده و پس از پرداخت، می‌توانند ارز خود را از شعبه انتخابی دریافت کنند.

گفتنی است درحال حاضر تنها از طریق پیام رسان بله فروش ارز اربعین امکان پذیر است.

اسامی شعب منتخب ارز اربعین ۱۴۰۵

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