خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام سرپرست بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تاسیس این بانک

پیام سرپرست بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تاسیس این بانک
کد خبر : 1811463
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر قاسمی سرپرست بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد تاسیس این بانک، پیامی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، متن پیام به این شرح است:

نوزدهم تیرماه، سالروز تأسیس نهاد تخصصی و راهبردی بانک توسعه صادرات ایران در کشور است که با رسالتی توسعه‌گرا و مأموریتی ملی، برای حمایت مالی از توسعه صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از تولیدات صادرات‌محور و گسترش تعاملات تجاری ایران با بازارهای جهانی پا به عرصه خدمت نهاد.

بانک توسعه صادرات ایران امروز با پشتوانه سرمایه انسانی توانمند و متخصص، تجربه‌ای ارزشمند و اعتماد فعالان اقتصادی، جایگاهی ممتاز در نظام بانکی کشور دارد و کارنامه ۳۵ ساله این بانک، گواه تعهدی است که در دشوارترین شرایط نیز فعالیت های آن استمرار یافته است. بانک توسعه صادرات ایران حتی در سایه تداوم تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های مالی و بانکی و نیز در روزهای هر دو جنگ تحمیلی اخیر، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای خدمات تخصصی خود را به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ادامه داده و با حفظ جریان تأمین مالی و پشتیبانی از تجارت خارجی، بار دیگر مسئولیت‌پذیری، پایداری و نقش راهبردی خود را در حمایت از اقتصاد ملی به اثبات رساند.
 
 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل