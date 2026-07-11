پیام سرپرست بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تاسیس این بانک
کد خبر : 1811463
دکتر قاسمی سرپرست بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد تاسیس این بانک، پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، متن پیام به این شرح است:
نوزدهم تیرماه، سالروز تأسیس نهاد تخصصی و راهبردی بانک توسعه صادرات ایران در کشور است که با رسالتی توسعهگرا و مأموریتی ملی، برای حمایت مالی از توسعه صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از تولیدات صادراتمحور و گسترش تعاملات تجاری ایران با بازارهای جهانی پا به عرصه خدمت نهاد.
بانک توسعه صادرات ایران امروز با پشتوانه سرمایه انسانی توانمند و متخصص، تجربهای ارزشمند و اعتماد فعالان اقتصادی، جایگاهی ممتاز در نظام بانکی کشور دارد و کارنامه ۳۵ ساله این بانک، گواه تعهدی است که در دشوارترین شرایط نیز فعالیت های آن استمرار یافته است. بانک توسعه صادرات ایران حتی در سایه تداوم تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای مالی و بانکی و نیز در روزهای هر دو جنگ تحمیلی اخیر، بدون هیچگونه وقفهای خدمات تخصصی خود را به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ادامه داده و با حفظ جریان تأمین مالی و پشتیبانی از تجارت خارجی، بار دیگر مسئولیتپذیری، پایداری و نقش راهبردی خود را در حمایت از اقتصاد ملی به اثبات رساند.
نوزدهم تیرماه، سالروز تأسیس نهاد تخصصی و راهبردی بانک توسعه صادرات ایران در کشور است که با رسالتی توسعهگرا و مأموریتی ملی، برای حمایت مالی از توسعه صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از تولیدات صادراتمحور و گسترش تعاملات تجاری ایران با بازارهای جهانی پا به عرصه خدمت نهاد.
بانک توسعه صادرات ایران امروز با پشتوانه سرمایه انسانی توانمند و متخصص، تجربهای ارزشمند و اعتماد فعالان اقتصادی، جایگاهی ممتاز در نظام بانکی کشور دارد و کارنامه ۳۵ ساله این بانک، گواه تعهدی است که در دشوارترین شرایط نیز فعالیت های آن استمرار یافته است. بانک توسعه صادرات ایران حتی در سایه تداوم تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای مالی و بانکی و نیز در روزهای هر دو جنگ تحمیلی اخیر، بدون هیچگونه وقفهای خدمات تخصصی خود را به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ادامه داده و با حفظ جریان تأمین مالی و پشتیبانی از تجارت خارجی، بار دیگر مسئولیتپذیری، پایداری و نقش راهبردی خود را در حمایت از اقتصاد ملی به اثبات رساند.