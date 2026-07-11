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دیدار سرپرست بانک توسعه صادرات ایران با خانواده شهید علی خان‌بیگی

دیدار سرپرست بانک توسعه صادرات ایران با خانواده شهید علی خان‌بیگی
کد خبر : 1811457
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سرپرست بانک توسعه صادرات ایران با خانواده شهید علی خان‌بیگی از شهدای ناو دنا، دیدار کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر جایگاه رفیع صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر علی قاسمی در این دیدار با تجلیل از ایثار و فداکاری شهدای گرانقدر، خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و بیان داشت: صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، تداوم‌بخش راه شهیدان و پشتوانه عزت، اقتدار و امنیت کشور است.
در این دیدار، خانواده شهید علی خان‌بیگی نیز از اقدام بانک توسعه صادرات ایران در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ناو دنا در موکب خدمت‌رسانی در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب قدردانی کردند.




دیدار سرپرست بانک توسعه صادرات ایران با خانواده شهید علی خان‌بیگی

 

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