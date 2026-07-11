قدردانی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ازخدمات رسانی موکب بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف موکب، از تلاش‌های مدیران، کارکنان و خادمان افتخاری بانک در برپایی این موکب و ارائه خدمات شایسته به زائران و عزاداران تقدیر کرد.

وی با ابلاغ پیام قدردانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خدمت‌رسانی صادقانه و حضور داوطلبانه کارکنان بانک در این اقدام فرهنگی و معنوی را ارزشمند توصیف کرد و از مشارکت موثر بانک توسعه صادرات ایران در اجرای این برنامه قدردانی نمود.

موکب بانک توسعه صادرات ایران همزمان با برگزاری مراسم، با ارائه خدمات پذیرایی و رفاهی به زائران و عزاداران، به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت داشت.

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