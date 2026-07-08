مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مراسم وداع با پیکر مطهر قائد شهید:
راه رهبر شهید راه خدمت بیمنت است
مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران حضور پررنگی در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی دارند. همزمان با برگزاری این مراسم در محل مصلای امام خمینی(ره) تهران، مدیران و کارکنان این بانک با حضور گسترده خود بار دیگر با آرمانهای شهدا به ویژه قائد شهید تجدید بیعت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در حاشیه این مراسم گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی عمر بابرکت خویش را در مسیر صیانت از آرمانهای اصیل اسلامی و هدایت کشتی امت در طوفانهای سهمگین سپری کردند و سرانجام به آرزوی دیرینه خود دست یافته و به خیل عظیم شهیدان و یاران صدیق امام راحل (ره) پیوستند.
وی افزود: اندیشههای رهبر شهید یک جهانبینی مبتنی بر کرامت انسانی بود. ایشان همواره معتقد بودند که اقتصاد، ابزاری است برای تعالی جامعه، نه هدفی برای انباشت سرمایه. بانک رفاه به عنوان بانکی که نام «کارگران» را بر پیشانی دارد، بیشترین قرابت را با گفتمان ایشان دارد.
دکتر للـهگانی تصریح کرد: در بانک رفاه کارگران تلاش کردهایم آرمانهای قائد شهید را به دستورالعملهای اجرایی تبدیل کنیم. از حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی گرفته تا طرحهای رفاهی برای کارگران و بازنشستگان. اینها در واقع پیادهسازی همان نگاه کلانی است که ایشان به عدالت اجتماعی داشتند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران راه رهبر شهید راه خدمت بیمنت برشمرد و گفت: اگر میخواهیم یاد ایشان را زنده نگه داریم، باید با کار جهادی، با پاسخگویی صادقانه به هموطنان و با گرهگشایی از کار مردم ازجمله کارگران و بازنشستگان همان روحیهای را در بانک متبلور کنیم که ایشان در تمام سالهای حیات پربرکتشان به دنبال آن بودند.
وی به انتخاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (حفظهالله) از سوی مجلس خبرگان رهبری به مقام رهبری انقلاب اسلامی، اشاره کرد و گفت: این انتخاب نویدبخش تداوم مسیر عزت و اقتدار میهن عزیزمان است. بدون شک شبکه بانکی تمام توان خود را برای تحقق منویات رهبری در مسیر اعتلا، آبادانی و شکوفایی اقتصادی میهن عزیزمان به کار خواهد بست تا تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج)، شاهد سربلندی بیش از پیش ایران اسلامی باشیم.
دکتر للـهگانی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم راه رهبر شهید برای ما به معنای اولویت دادن به عدالت اقتصادی و حمایت از قشر ضعیف است. پیروی از این مسیر، برای ما یک انتخاب استراتژیک نیست، یک تکلیف هویتی است.