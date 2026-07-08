حضور مؤسسه اعتباری ملل در کنار زائران و عزاداران مراسم بدرقه شهید امت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موکب از نخستین ساعات هر روز با حضور کارکنان و خادمان مؤسسه اعتباری ملل فعالیت خود را آغاز کرد و با توزیع اقلام پذیرایی، و محلی برای استراحت زائرین پذیرای خیل عظیم شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی بود.

حضور مؤسسه اعتباری ملل در این آیین، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فرهنگ خدمت و همراهی با مردم در لحظات سرنوشت‌ساز و ماندگار کشور بود؛ حضوری که با روحیه ایثار، همدلی و تکریم عزاداران همراه شد و برگ دیگری از تعهد این مؤسسه به ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی را به نمایش گذاشت.

این گزارش می افزاید: مؤسسه اعتباری ملل همواره تلاش کرده است در کنار ارائه خدمات بانکی، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نیز حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد و در مناسبت‌های مهم، همراه و همدل مردم شریف ایران باشد.

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