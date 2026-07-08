روزهای همدلی و خدمت؛
حضور مؤسسه اعتباری ملل در کنار زائران و عزاداران مراسم بدرقه شهید امت
همزمان با برگزاری مراسم باشکوه بدرقه شهید امت، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدسسره)، مؤسسه اعتباری ملل با برپایی موکب خدمترسانی در خیابان مطهری، خیابان قائممقام فراهانی، مقابل شعبه ملل، به مدت سه روز در کنار زائران، عزاداران و عاشقان ولایت حضور یافت و به خدمترسانی پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موکب از نخستین ساعات هر روز با حضور کارکنان و خادمان مؤسسه اعتباری ملل فعالیت خود را آغاز کرد و با توزیع اقلام پذیرایی، و محلی برای استراحت زائرین پذیرای خیل عظیم شرکتکنندگان در این مراسم معنوی بود.
حضور مؤسسه اعتباری ملل در این آیین، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی، فرهنگ خدمت و همراهی با مردم در لحظات سرنوشتساز و ماندگار کشور بود؛ حضوری که با روحیه ایثار، همدلی و تکریم عزاداران همراه شد و برگ دیگری از تعهد این مؤسسه به ارزشهای دینی، ملی و انقلابی را به نمایش گذاشت.
این گزارش می افزاید: مؤسسه اعتباری ملل همواره تلاش کرده است در کنار ارائه خدمات بانکی، در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نیز حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد و در مناسبتهای مهم، همراه و همدل مردم شریف ایران باشد.